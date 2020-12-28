Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка бумаги

    Поставка бумаги

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 02:5928.12.2020 02:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009806625Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумагиХабаровскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009806625

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    32

    Наименование закупки

    Поставка бумаги

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    16.12.2020 03:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора___к_ТЗ__на_поставку_бумаги_для_нужд__ГЭС_ДВ.doc

    Техническое_задание__поставка_бумаги_на_2021_ГЭС_ДВ.xlsx

    Форма__3_Коммерческое_предложение__ЗК__32.xlsx

    Извещение_ЗК__32.docx

    Приложение__1_к_извещению_об_осуществлении_запроса_котировок_в_электронной_форм_ЗК.docx

    Итоговый_протокол.rtf

    Итоговый_протокол.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

    Юридический адрес

    680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А,

    Почтовый адрес

    680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ27, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А

    Контактный телефон

    +7 4212 72-59-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ovsyannikov.d@gesdv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Овсянников Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бумаги

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 02:59 GMT +328.12.2020 02:5928.12.2020 02:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009806625Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумагиХабаровск

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 03:0028.12.2020 03:0028.12.2020 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009806625Дата и время вскрытия заявок Поставка бумагиХабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009806625Подведение итогов не позднее Поставка бумагиХабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бумаги

    Начальная цена

    231 393,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А,

    680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ27, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А

    Классификатор ОКПД2

    17.12

    Бумага и картон

    Классификатор ОКВЭД2

    17.12

    Производство бумаги и картона

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/821659/name/5feaca1cca0bc3.18101901

    29.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/821691/name/5feacf241bd5f2.10094926

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бумаги и картона"

    Кол-во: 1500.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП225613
    БУМАГА МЕШОЧНАЯ
    БУМАГА МЕШОЧНАЯ
    586927
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АОВОЕНТОРГ-ЮГ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211077754
    Поствака бумаги офисной
    Поствака бумаги офисной
    593086
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    651 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ростовская область
    КУМЗ
    Запрос предложений № ГП225426
    шпуля картонная 500х12х1260 - 30шт и 500х12х1510 - 30шт
    шпуля картонная 500х12х1260 - 30шт и 500х12х1510 - 30шт
    591212
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРСК
    Конкурентный отбор № 32211060983
    Поставка офисной бумаги
    Поставка офисной бумаги
    590617
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    1 195 463
    Лоты:
    1
    Регион:
    Курская область
    Ростгаз
    Запрос предложений № ГП225029
    Поставка бумаги для оргтехники в 2022 году
    Поставка бумаги для оргтехники в 2022 году
    590168
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    329 843
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить