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    Главная / Торги / Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" - воздушное судно ЯК-42Д.

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" - воздушное судно ЯК-42Д.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2020 16:0027.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036840Дата и время окончания срока приема заявок Воздушное судно типа Як-42Д RA-42442, в составе: Планера Як-42 RA-42442 02019, инв. № 145027; ДвигателяД-36-1 7083603101067, инв. № 188036; Двигателя Д-36-1 7083602401010, инв. № 141101; Двигателя Д-36-17083603201029, инв. №141197; ВСУ ТА-6В 2406В023, инв. №141025. Новый УренгойПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" - воздушное судно ЯК-42Д.

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Москва, пос. Рязановское, аэропорт Остафьево

    Номер извещения

    ГП036840

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Предмет договора

    Воздушное судно типа Як-42Д RA-42442, в составе: Планера Як-42 RA-42442 02019, инв. № 145027; ДвигателяД-36-1 7083603101067, инв. № 188036; Двигателя Д-36-1 7083602401010, инв. № 141101; Двигателя Д-36-17083603201029, инв. №141197; ВСУ ТА-6В 2406В023, инв. №141025.

    Начальная цена

    36883000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    15-12-2020 23:54 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    27.12.2020 18:00

    Дата и время проведения

    28.12.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение_як_42_28.12.2020.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства, недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Воздушное судно типа Як-42Д RA-42442, в составе: Планера Як-42 RA-42442 02019, инв. № 145027; ДвигателяД-36-1 7083603101067, инв. № 188036; Двигателя Д-36-1 7083602401010, инв. № 141101; Двигателя Д-36-17083603201029, инв. №141197; ВСУ ТА-6В 2406В023, инв. №141025. Самолет VIP класса на 39 пассажиров. Дата выпуска планера: 30.05.2000 г., двигатели неисправны, макетная сборка. С 09.08.2015 г. работы по хранению воздушного судна и поддержанию его летной годности не выполнялись.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Потемин Илья Дмитриевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    rappp2001@gmail.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 911 152-01-00

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с условиями извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с условиями извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    8 (495) 355-95-13

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    https://www.gazpromnoncoreassets.ru/auction/6573-prodazha-vozdushnogo-sudna-jak-42d-ra-42442-nakhodjashchegosja-po-adresu-g-moskva-aehroport-ostafev/

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    //polaris89.ru

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