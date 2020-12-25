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    Главная / Торги / 384/15.12.20/ПТМ/КО/Э Поставка фильтра влагомаслоотделителя тонкой очистки

    384/15.12.20/ПТМ/КО/Э Поставка фильтра влагомаслоотделителя тонкой очистки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 15:3025.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036837Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтра влагомаслоотделителя тонкой очистки СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036837

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    384/15.12.20/ПТМ/КО/Э

    Наименование закупки

    384/15.12.20/ПТМ/КО/Э Поставка фильтра влагомаслоотделителя тонкой очистки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    15.12.2020 21:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке_ДЗО_КО_эл.ф.__кроме_223_ФЗ_.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-62

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    11unu@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Афанасьева Наталья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фильтра влагомаслоотделителя тонкой очистки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 15:30 GMT +325.12.2020 15:3025.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036837Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтра влагомаслоотделителя тонкой очистки Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 06:0028.12.2020 06:0028.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036837Дата и время вскрытия заявок Поставка фильтра влагомаслоотделителя тонкой очистки Салават

    Подведение итогов не позднее

    01.03.2021 12:0001.03.2021 12:0001.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036837Подведение итогов не позднее Поставка фильтра влагомаслоотделителя тонкой очистки Салават

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    01.03.202101.03.2021 12:0001.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036837Подведение итогов не позднее Поставка фильтра влагомаслоотделителя тонкой очистки Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фильтра влагомаслоотделителя тонкой очистки

    Начальная цена

    14 323,56

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    28.29.12.140

    Фильтры и сепараторы для гидроприводов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка фильтра влагомаслоотделителя тонкой очистки "

    Кол-во:

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