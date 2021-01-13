Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

- Авансовые платежи не предусмотрены; - Оплата выполненных Подрядчиком работ производится по достижению результата работ по каждому из этапов в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу, на основании выставленного Подрядчиком счета, счета-фактуры.