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Номер извещения
32009806477
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение проектных и изыскательских работ на объекте: «Реконструкция (модернизация) канализационных сетей. Реконструкция канализационного коллектора (санация) D=2000мм по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бурнаковская 1»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
15.12.2020 21:33
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
Почтовый адрес
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
Контактный телефон
+7 831 246-99-43 доб. 1181
Факс
--
Адрес электронной почты
avinokurova@vodokanal-nn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Винокурова Анна Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение проектных и изыскательских работ на объекте: «Реконструкция (модернизация) канализационных сетей. Реконструкция канализационного коллектора (санация) D=2000мм по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бурнаковская 1»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.01.202127.01.2021 17:0027.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009806477Подведение итогов не позднее Выполнение проектных и изыскательских работ на объекте: «Реконструкция (модернизация) канализационных сетей. Реконструкция канализационного коллектора (санация) D=2000мм по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бурнаковская 1»Нижний Новгород
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектных и изыскательских работ на объекте: «Реконструкция (модернизация) канализационных сетей. Реконструкция канализационного коллектора (санация) D=2000мм по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бурнаковская 1»
Начальная цена
1 720 291,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл. ед. Объем выполняемых работ, оказываемых услуг в соответствии с Техническим заданием (раздел 6 документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Нижний Новгород.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А
71.12.39
71.1
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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