Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение проектных и изыскательских работ на объекте: «Реконструкция (модернизация) канализационных сетей. Реконструкция канализационного коллектора (санация) D=2000мм по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бурнаковская 1»

    Выполнение проектных и изыскательских работ на объекте: «Реконструкция (модернизация) канализационных сетей. Реконструкция канализационного коллектора (санация) D=2000мм по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бурнаковская 1»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009806477Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных и изыскательских работ на объекте: «Реконструкция (модернизация) канализационных сетей. Реконструкция канализационного коллектора (санация) D=2000мм по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бурнаковская 1»Нижний НовгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009806477

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение проектных и изыскательских работ на объекте: «Реконструкция (модернизация) канализационных сетей. Реконструкция канализационного коллектора (санация) D=2000мм по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бурнаковская 1»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    15.12.2020 21:33

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_283.zip

    Раздел_6_Сводная_смета_283.xlsx

    Раздел_6_Техническое_задание_283.pdf

    Извещения_о_внесении_изменений_1.docx

    Извещение_283_с_изменениями_1_от_29.12.20.docx

    Документация_283_с_изменениями_1_от_29.12.20.docx

    Раздел_5_Проект_договора_283.doc

    Раздел_6_Приложение__1_к_Техническому_заданию__Предварительная_программа.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    Почтовый адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Контактный телефон

    +7 831 246-99-43 доб. 1181

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    avinokurova@vodokanal-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Винокурова Анна Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектных и изыскательских работ на объекте: «Реконструкция (модернизация) канализационных сетей. Реконструкция канализационного коллектора (санация) D=2000мм по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бурнаковская 1»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.01.202127.01.2021 17:0027.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009806477Подведение итогов не позднее Выполнение проектных и изыскательских работ на объекте: «Реконструкция (модернизация) канализационных сетей. Реконструкция канализационного коллектора (санация) D=2000мм по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бурнаковская 1»Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектных и изыскательских работ на объекте: «Реконструкция (модернизация) канализационных сетей. Реконструкция канализационного коллектора (санация) D=2000мм по адресу: г.Н.Новгород, ул.Бурнаковская 1»

    Начальная цена

    1 720 291,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 усл. ед. Объем выполняемых работ, оказываемых услуг в соответствии с Техническим заданием (раздел 6 документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Нижний Новгород.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - Авансовые платежи не предусмотрены; - Оплата выполненных Подрядчиком работ производится по достижению результата работ по каждому из этапов в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу, на основании выставленного Подрядчиком счета, счета-фактуры.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Классификатор ОКПД2

    71.12.39

    Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    71.1

    Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/837413/name/6012a5620aaa37.39522563

    28.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
    Запрос предложений № ГП237223
    выполнение работ: комплекс инженерно-изыскательских работ (инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические, археологическое обследование территории) по объектам: «Обустройство Ен-Яхинского месторождения. Кусты скважин №121, 122»
    выполнение работ: комплекс инженерно-изыскательских работ (инженерно-геологические,...
    593812
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    52 387 441
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК
    Конкурентный отбор № 32211060666
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям для выполнения проектно-сметной документации для строительства объектов
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение...
    590576
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 440 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Липецкая область
    ОБСКИЙ ГХК
    Запрос предложений № ГП225905
    Выполнение работ по геофизическим исследованиям при строительстве, освоении и испытании поисково-оценочных скважин № 1ПО, 2 ПО Обского участка недр
    Выполнение работ по геофизическим исследованиям при строительстве, освоении и испытании...
    592824
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    БВК
    Конкурс № 31907575531
    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на мониторинг объектов длительного хранения отходов.
    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора...
    210831
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.03.2019 14:00(GMT+03:00)
    168 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    БВК
    Конкурс № 31907575409
    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на разработку, согласование проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) 10 производственных площадок ООО «БВК» и внесение сведений о них в ЕГРН.
    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора...
    210813
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.03.2019 14:00(GMT+03:00)
    720 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить