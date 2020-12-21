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    Главная / Торги / Поставка труб полиэтиленовых

    Поставка труб полиэтиленовых

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 09:5921.12.2020 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009806439Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб полиэтиленовыхг. ВладикавказПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009806439

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    120-МИ-2020

    Наименование закупки

    Поставка труб полиэтиленовых

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    15.12.2020 20:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_120_МИ_2020.docx

    Документация_120_МИ_2020.docx

    Проект_договора_120__МИ_2020.docx

    Техническое_задание_120_МИ_2020.docx.docx

    Итоговый_протокол_120_МИ_2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ

    Юридический адрес

    362000, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Транспортная, 10

    Почтовый адрес

    362021, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Транспортная, 10

    Контактный телефон

    +7 8672 51-98-41

    Факс

    +7 8672 51-98-41

    Адрес электронной почты

    929256@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Албегова Лада Маирбековна

    Место рассмотрения предложений

    г. Владикавказ

    Закупки и тендеры Республика Северная Осетия-Алания

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка труб полиэтиленовых

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202022.12.2020 16:0022.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009806439Подведение итогов не позднее Поставка труб полиэтиленовыхг. Владикавказ

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка труб полиэтиленовых

    Начальная цена

    4 421 130,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ

    Адрес местонахождения

    362000, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Транспортная, 10

    362021, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Владикавказ, Транспортная, 10

    Классификатор ОКПД2

    22.21

    Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/814727/name/5fe1ecd0d7db20.47600551

    22.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей"

    Кол-во: 1.00000

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