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    Главная / Торги / Оказание медицинских услуг по проведению периодических медицинских осмотров

    Оказание медицинских услуг по проведению периодических медицинских осмотров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2021 11:0025.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009806424Дата и время окончания срока приема заявок Оказание медицинских услуг по проведению периодических медицинских осмотровКольский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    32009806424

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание медицинских услуг по проведению периодических медицинских осмотров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме

    Дата публикации

    15.12.2020 20:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО МУРМАНСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО МУРМАНСК

    Юридический адрес

    184355, Российская Федерация, Мурманская область, Кольский район, п. Мурмаши, Аэропорт, 1

    Почтовый адрес

    184355, Российская Федерация, Мурманская область, Кольский район, п. Мурмаши, Аэропорт, 1

    Контактный телефон

    +7 812 449-18-83 доб. 6533

    Адрес электронной почты

    Kliver.TV@nsk.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кливер Т. В.

    Место рассмотрения заявок

    Кольский район

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание медицинских услуг по проведению периодических медицинских осмотров

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.01.2021 11:00 GMT +325.01.2021 11:0025.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009806424Дата и время окончания срока приема заявок Оказание медицинских услуг по проведению периодических медицинских осмотровКольский район

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание медицинских услуг по проведению периодических медицинских осмотров

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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