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Номер извещения
32009806424
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание медицинских услуг по проведению периодических медицинских осмотров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурентный отбор в электронной форме
Дата публикации
15.12.2020 20:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
184355, Российская Федерация, Мурманская область, Кольский район, п. Мурмаши, Аэропорт, 1
Почтовый адрес
184355, Российская Федерация, Мурманская область, Кольский район, п. Мурмаши, Аэропорт, 1
Контактный телефон
+7 812 449-18-83 доб. 6533
Адрес электронной почты
Kliver.TV@nsk.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кливер Т. В.
Место рассмотрения заявок
Кольский район
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание медицинских услуг по проведению периодических медицинских осмотров
Дата и время окончания срока приема заявок
25.01.2021 11:00 GMT +325.01.2021 11:0025.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009806424Дата и время окончания срока приема заявок Оказание медицинских услуг по проведению периодических медицинских осмотровКольский район
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание медицинских услуг по проведению периодических медицинских осмотров
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
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