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    Главная / Торги / 2140/15.12.20/КО/Э Поставка ЗИП для выполнения ремонта, технического обслуживания метрологического оборудования

    2140/15.12.20/КО/Э Поставка ЗИП для выполнения ремонта, технического обслуживания метрологического оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.01.2021 15:3022.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036826Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗИП для выполнения ремонта, технического обслуживания метрологического оборудованияСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036826

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2140/15.12.20/КО/Э

    Наименование закупки

    2140/15.12.20/КО/Э Поставка ЗИП для выполнения ремонта, технического обслуживания метрологического оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    15.12.2020 20:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_на_сайт.pdf

    Уведомление.pdf

    Изменение_1.pdf

    Изменение_2.pdf

    Изменение_3.pdf

    Документация_о_закупке.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-68

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    72elf@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Каримова Лилиана Фанильевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ЗИП для выполнения ремонта, технического обслуживания метрологического оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.01.2021 15:30 GMT +322.01.2021 15:3022.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036826Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗИП для выполнения ремонта, технического обслуживания метрологического оборудованияСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    22.01.2021 15:3022.01.2021 15:3022.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036826Дата и время вскрытия заявок Поставка ЗИП для выполнения ремонта, технического обслуживания метрологического оборудованияСалават

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2021 12:0031.03.2021 12:0031.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036826Подведение итогов не позднее Поставка ЗИП для выполнения ремонта, технического обслуживания метрологического оборудованияСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202131.03.2021 12:0031.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036826Подведение итогов не позднее Поставка ЗИП для выполнения ремонта, технического обслуживания метрологического оборудованияСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ЗИП для выполнения ремонта, технического обслуживания метрологического оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    26.5

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех видов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/879904/name/605b22e71e36f1.94023255

    24.03.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/879905/name/605b22f0825eb6.69004949

    24.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка ЗИП для выполнения ремонта, технического обслуживания метрологического оборудования"

    Кол-во:

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