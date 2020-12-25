запрос предложений в электронной форме с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения Договора с АО «Зарубежнефть» на оказание услуг по сопровождению Информационной системы обучения, оценки, развития и подбора персонала WebTutor

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009806379 Уникальный номер закупки Номер закупки ЗН-172-20 Наименование закупки запрос предложений в электронной форме с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения Договора с АО «Зарубежнефть» на оказание услуг по сопровождению Информационной системы обучения, оценки, развития и подбора персонала WebTutor Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Открытое акционерное общество Зарубежнефть

Все закупки и тендеры Зарубежнефть Юридический адрес 101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1 Почтовый адрес 101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1 Контактный телефон +7 495 748-64-24 доб. 3027 Факс +7 495 748-64-23 Адрес электронной почты marzhanenko@nestro.ru Ф.И.О. контактного лица Аржаненко Михаил Олегович Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru