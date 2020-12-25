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    Главная / Торги / запрос предложений в электронной форме с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения Договора с АО «Зарубежнефть» на оказание услуг по сопровождению Информационной системы обучения, оценки, развития и подбора персонала WebTutor

    запрос предложений в электронной форме с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения Договора с АО «Зарубежнефть» на оказание услуг по сопровождению Информационной системы обучения, оценки, развития и подбора персонала WebTutor

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 18:0025.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009806379Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сопровождению информационной системы "Система обучения, оценки, развития и подбора персонала WebTutor"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009806379

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗН-172-20

    Наименование закупки

    запрос предложений в электронной форме с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения Договора с АО «Зарубежнефть» на оказание услуг по сопровождению Информационной системы обучения, оценки, развития и подбора персонала WebTutor

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    15.12.2020 20:17

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол_ТК_7.8_от_04.02.21_ЗН_УИТ_WebTutor_несост_.docx

    02_WebTutor_МСП_запрос_предложений.docx

    23._Форма___3.2._Подтверждение_участника_закупки_наличия_согласия.docx

    2_Договор_c_WebTutor.docx

    3_Форма_А_расчета_ТКП__Прил_1_к_КП_.xlsx

    1_Извещение_МСП_WebTutor.docx

    22._Форма___3.1._Подтверждение_согласия.docx

    23._Форма_3.3_Декларация_о_МСП.docx

    25._Форма___4._Опись_документов.docx

    24._Форма___3.3._Декларация_о_соответствии_участника_закупки_критериям_МСП.docx

    5_Инструкция_330.pdf

    4_Инструкция_272.pdf

    7_Регламент_215.pdf

    6_Регламент_297.pdf

    5_Форма_1_Коммерческое_предложение.docx

    14._Приложение_1_к_Документации.docx

    17._Форма_Б__для_1_й_части_заявки.docx

    20._Форма_3_Анкета_участника_закупки.docx

    26_Форма_5_Декларация_о_соответствии_требованиям.docx

    20._Форма___2._Гарантийное_письмо.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Зарубежнефть
    Все закупки и тендеры Зарубежнефть

    Юридический адрес

    101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1

    Почтовый адрес

    101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 748-64-24 доб. 3027

    Факс

    +7 495 748-64-23

    Адрес электронной почты

    marzhanenko@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аржаненко Михаил Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по сопровождению информационной системы "Система обучения, оценки, развития и подбора персонала WebTutor"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 18:0029.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009806379Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению информационной системы "Система обучения, оценки, развития и подбора персонала WebTutor"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по сопровождению информационной системы "Система обучения, оценки, развития и подбора персонала WebTutor"

    Начальная цена

    8 100 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Зарубежнефть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Зарубежнефть
    Все закупки и тендеры Зарубежнефть

    Адрес местонахождения

    101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    58.2

    Услуги по изданию программного обеспечения

    Классификатор ОКВЭД2

    62.01

    Разработка компьютерного программного обеспечения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/849038/name/602686d1ea11b5.71533636

    12.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка компьютерного программного обеспечения"

    Кол-во: 1.00000

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