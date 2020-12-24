Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка колонок водоразборных (согласно чертежам) и запчастей к ним в течение 2021 года для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Поставка колонок водоразборных (согласно чертежам) и запчастей к ним в течение 2021 года для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 11:0024.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009806285Дата и время окончания срока приема заявок Поставка колонок водоразборных (согласно чертежам) и запчастей к ним в течение 2021 года для нужд АО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009806285

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    409/2020

    Наименование закупки

    Поставка колонок водоразборных (согласно чертежам) и запчастей к ним в течение 2021 года для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    15.12.2020 19:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке_МИ.rar

    55_7_Протокол___55_7_от_29.12.2020_Омск.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова И. А.

    Место рассмотрения предложений

    644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка колонок водоразборных (согласно чертежам) и запчастей к ним в течение 2021 года для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 11:00 GMT +324.12.2020 11:0024.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009806285Дата и время окончания срока приема заявок Поставка колонок водоразборных (согласно чертежам) и запчастей к ним в течение 2021 года для нужд АО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 11:0024.12.2020 11:0024.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009806285Дата и время вскрытия заявок Поставка колонок водоразборных (согласно чертежам) и запчастей к ним в течение 2021 года для нужд АО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 17:0029.01.2021 17:0029.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009806285Подведение итогов не позднее Поставка колонок водоразборных (согласно чертежам) и запчастей к ним в течение 2021 года для нужд АО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 17:0029.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009806285Подведение итогов не позднее Поставка колонок водоразборных (согласно чертежам) и запчастей к ним в течение 2021 года для нужд АО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка колонок водоразборных (согласно чертежам) и запчастей к ним в течение 2021 года для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Начальная цена

    1 206 956,69

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 15 рабочих дней после фактического получения Продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13

    Арматура запорная для управления процессом (задвижки, краны, клапаны запорные, затворы дисковые и другая арматура)

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823603/name/5fec605dd7d2c8.17240424

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Колонка водоразборная подземная 4500ММ 6КГ/СМ²"

    Кол-во: 26

    "Позиция 2"

    "Приемник ВРК в сборе с клапаном и эжектором для колонки водоразборной Н4500"

    Кол-во: 118

    "Позиция 3"

    "Пружина ВРК сталь 103х28.5ММ для колонки водоразборной Н4500"

    Кол-во: 286

    "Позиция 4"

    "Серьга верхняя ВРК чугун для колонки водоразборной Н4500"

    Кол-во: 62

    "Позиция 5"

    "Серьга нижняя ВРК чугун для колонки водоразборной Н4500"

    Кол-во: 62

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211078571
    МИ №16586/МИ - Запорная, регулирующая и предохранительная арматура высокого давления и запасные части к ней для нужд филиалов ПАО "ОГК-2" (222P101256)
    МИ №16586/МИ - Запорная, регулирующая и предохранительная арматура высокого давления и...
    593258
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    15 833 638
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211078378
    МИ №16584/МИ - Запорная, регулирующая и предохранительная арматура высокого давления и запасные части к ней для нужд филиалов ПАО "ОГК-2" (222P101044)
    МИ №16584/МИ - Запорная, регулирующая и предохранительная арматура высокого давления и...
    593224
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    119 868 995
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211075965
    МИ №1166/МИ - Поставка запорной арматуры для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Вологда»
    МИ №1166/МИ - Поставка запорной арматуры для нужд Общество с ограниченной ответственностью...
    592793
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 953 605
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211075891
    КО №1153/КО - Поставка запорной арматуры для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»
    КО №1153/КО - Поставка запорной арматуры для нужд Общество с ограниченной ответственностью...
    592780
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 316 307
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211070819
    МИ №1160/МИ - Краны шаровые для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»
    МИ №1160/МИ - Краны шаровые для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»
    592010
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 757 966
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211070712
    МИ №1162/МИ - Краны шаровые для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Вологда»
    МИ №1162/МИ - Краны шаровые для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром...
    591998
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 996 430
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211057593
    МИ №1146/МИ - Поставка запорной арматуры для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»
    МИ №1146/МИ - Поставка запорной арматуры для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»
    590052
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 697 428
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211056199
    МИ №519/МИ - Трубопроводная арматура и запчасти к ней для Петрозаводской ТЭЦ филиала "Карельский" (D22NP00315)
    МИ №519/МИ - Трубопроводная арматура и запчасти к ней для Петрозаводской ТЭЦ филиала...
    589816
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 11:00(GMT+03:00)
    914 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить