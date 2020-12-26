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    Главная / Торги / ГСМ (бензин-АИ-92, дизельное топливо, СПБТ (смесь пропан-бутан техническая)) с применением топливных карт

    ГСМ (бензин-АИ-92, дизельное топливо, СПБТ (смесь пропан-бутан техническая)) с применением топливных карт

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.12.2020 13:0026.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036818Дата и время окончания срока приема заявок ГСМ (бензин-АИ-92, дизельное топливо, СПБТ (смесь пропан-бутан техническая)) с применением топливных карт ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036818

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    19

    Наименование закупки

    ГСМ (бензин-АИ-92, дизельное топливо, СПБТ (смесь пропан-бутан техническая)) с применением топливных карт

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    15.12.2020 19:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении_закупки_СЦ_УЗТМ_КАРТЭКС__19.docx

    Приложение__1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Приложение__2_Технические_требования.docx

    Приложение__3_Справка_об_опыте_работы.docx

    ГП036818_Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УЗТМ-КАРТЭКС
    Все закупки и тендеры УК УЗТМ-КАРТЭКС

    Юридический адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Юго-Западный, Черемушки, Новочеремушкинская, дом 63 помещение VIII этаж 2 комната 138

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Юго-Западный, Черемушки, Новочеремушкинская, дом 63 помещение VIII этаж 2 комната 138

    Контактный телефон

    +7 892 21-29713 доб. 2

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лапшина Полина Не

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ГСМ (бензин-АИ-92, дизельное топливо, СПБТ (смесь пропан-бутан техническая)) с применением топливных карт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.12.2020 13:00 GMT +326.12.2020 13:0026.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036818Дата и время окончания срока приема заявок ГСМ (бензин-АИ-92, дизельное топливо, СПБТ (смесь пропан-бутан техническая)) с применением топливных карт Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2020 15:0029.12.2020 15:0029.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036818Подведение итогов не позднее ГСМ (бензин-АИ-92, дизельное топливо, СПБТ (смесь пропан-бутан техническая)) с применением топливных карт Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 15:0029.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036818Подведение итогов не позднее ГСМ (бензин-АИ-92, дизельное топливо, СПБТ (смесь пропан-бутан техническая)) с применением топливных карт Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ГСМ (бензин-АИ-92, дизельное топливо, СПБТ (смесь пропан-бутан техническая)) с применением топливных карт

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК УЗТМ-КАРТЭКС
    Все закупки и тендеры УК УЗТМ-КАРТЭКС

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Юго-Западный, Черемушки, Новочеремушкинская, дом 63 помещение VIII этаж 2 комната 138

    Классификатор ОКПД2

    19.2

    Нефтепродукты

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823100/name/5fec19d15e7a40.80783697

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГСМ (бензин-АИ-92, дизельное топливо, СПБТ (смесь пропан-бутан техническая)) с применением топливных карт на территории Российской Федерации"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "ГСМ (бензин-АИ-92, дизельное топливо, СПБТ (смесь пропан-бутан техническая)) с применением топливных карт на территории Казахстана"

    Кол-во:

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