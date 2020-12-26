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Номер извещения
ГП036818
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ГСМ (бензин-АИ-92, дизельное топливо, СПБТ (смесь пропан-бутан техническая)) с применением топливных карт
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
15.12.2020 19:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Юго-Западный, Черемушки, Новочеремушкинская, дом 63 помещение VIII этаж 2 комната 138
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Юго-Западный, Черемушки, Новочеремушкинская, дом 63 помещение VIII этаж 2 комната 138
Контактный телефон
+7 892 21-29713 доб. 2
Факс
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Адрес электронной почты
tenders@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лапшина Полина Не
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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ГСМ (бензин-АИ-92, дизельное топливо, СПБТ (смесь пропан-бутан техническая)) с применением топливных карт
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.12.2020 13:00 GMT +326.12.2020 13:0026.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036818Дата и время окончания срока приема заявок ГСМ (бензин-АИ-92, дизельное топливо, СПБТ (смесь пропан-бутан техническая)) с применением топливных карт Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
29.12.2020 15:0029.12.2020 15:0029.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036818Подведение итогов не позднее ГСМ (бензин-АИ-92, дизельное топливо, СПБТ (смесь пропан-бутан техническая)) с применением топливных карт Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ГСМ (бензин-АИ-92, дизельное топливо, СПБТ (смесь пропан-бутан техническая)) с применением топливных карт
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК УЗТМ-КАРТЭКС
Все закупки и тендеры УК УЗТМ-КАРТЭКС
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Юго-Западный, Черемушки, Новочеремушкинская, дом 63 помещение VIII этаж 2 комната 138
19.2
Документация лота
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