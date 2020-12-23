Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / УСЛУГИ ПО ПОСТАВКЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ГАЗОБАЛЛОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    УСЛУГИ ПО ПОСТАВКЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ГАЗОБАЛЛОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 11:0023.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036821Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газобаллонного оборудованияг. АстраханьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036821

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГЭС-071/2020

    Наименование закупки

    УСЛУГИ ПО ПОСТАВКЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ГАЗОБАЛЛОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 19:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_об_осущест._запроса_предл._в_электр._форме__071_ГЭС_2020_поставка_ГБО.docx

    Докум._о_запросе_предл._в_эл._форме__071_ГЭС_2020_поставка_ГБО___Волгоград_.docx

    Итоговый_протокол_ГЭС_071.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Юридический адрес

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    Почтовый адрес

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Контактный телефон

    +7 8512 29-00-29 доб. 2010

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    supportroc@ges-povolje.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Потапов Николай Федорович

    Место рассмотрения предложений

    г. Астрахань

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка газобаллонного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 11:00 GMT +323.12.2020 11:0023.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036821Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газобаллонного оборудованияг. Астрахань

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2020 11:0023.12.2020 11:0023.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036821Дата и время вскрытия заявок Поставка газобаллонного оборудованияг. Астрахань

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2020 16:0023.12.2020 16:0023.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036821Подведение итогов не позднее Поставка газобаллонного оборудованияг. Астрахань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202023.12.2020 16:0023.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036821Подведение итогов не позднее Поставка газобаллонного оборудованияг. Астрахань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газобаллонного оборудования

    Начальная цена

    1 447 801,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Адрес местонахождения

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Классификатор ОКПД2

    28.99.39.190

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.99.9

    Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    типовой_поставка_c_УПД__и_ТОРГ_12.docx

    15.12.2020

    Приложение__2_ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ__ТЗ__Запрос_котировок.docx

    15.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/817576/name/5fe498acd89f87.19780047

    24.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки"

    Кол-во: 6000.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО НПО Искра
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211079399
    Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить узлы и системы для газоперекачивающего агрегата мощностью 16 МВт для объектов строительства "Реконструкция КС "Поляна" газопроводов Уренгой-Петровск, Уренгой-Новопсков с заменой ГПА", и "Реконструкция КС "Шаран" газопроводов Уренгой-Петровск, Уренгой-Новопсков с заменой ГПА"
    Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить...
    593314
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 117994,11 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    11 799 411
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211069614
    Поставка гидрантов пожарных подземных
    Поставка гидрантов пожарных подземных
    591760
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    1 772 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ростовская область
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП225483
    поставка Вертикальной анкерной линии VERTIKAL (RVL 100) по ОС БП2022г
    поставка Вертикальной анкерной линии VERTIKAL (RVL 100) по ОС БП2022г
    591369
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    МАГНИТ
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211068390
    Поставка запасных частей и комплектующих для мусоросортировочной линии производства ООО «Экомашгрупп», проект П 01_18.026
    Поставка запасных частей и комплектующих для мусоросортировочной линии производства ООО...
    591694
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    6 650 360
    Лоты:
    1
    Регион:
    Омская область
    ГСП-2
    Попозиционная № АП011160
    Поставки материалов и оборудования для проведения пневмоиспытаний газопровода подключения для объекта «ХГКМ ГПП» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставки материалов и оборудования для проведения пневмоиспытаний газопровода подключения для...
    578784
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211061947
    Поставка материалов и оборудования для водоподготовки бассейнов
    Поставка материалов и оборудования для водоподготовки бассейнов
    590750
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    379 752
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО «Южный Кузбасс»
    Попозиционная № ГП225023
    Поставка запасных частей к буровым станкам 3СБШ-200-60 № 289, 290 для разреза Красногорский и к буровым станкам 3СБШ-200-60 разреза Томусинский в адрес ПАО «Южный Кузбасс»
    Поставка запасных частей к буровым станкам 3СБШ-200-60 № 289, 290 для разреза Красногорский...
    590132
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    ПАО «Южный Кузбасс»
    Попозиционная № ГП213805
    Поставка запасных частей для бурового станка D75KS № 733506 в адрес ПАО «Южный Кузбасс»
    Поставка запасных частей для бурового станка D75KS № 733506 в адрес ПАО «Южный Кузбасс»
    589435
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить