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Номер извещения
ГП036817
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка МТР для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
15.12.2020 18:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
A.belyaeva@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Беляева Анна Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Закупка МТР для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 18:00 GMT +315.01.2021 18:0015.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036817Дата и время окончания срока приема заявок Закупка МТР для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва
Подведение итогов не позднее
15.02.2021 15:0015.02.2021 15:0015.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036817Подведение итогов не позднее Закупка МТР для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка МТР для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с форматом оферты
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО АМТП/ ст. Соломбалка, г. АрхангельскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
32
23
22
25
Документация лота
Кол-во: 400
Кол-во: 600
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 60
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 25
Кол-во: 1
Кол-во: 130
Кол-во: 130
Кол-во: 130
Кол-во: 130
Кол-во: 130
Кол-во: 60
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 70
Кол-во: 60
Кол-во: 13
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 25
Кол-во: 43
Кол-во: 3
Кол-во: 20
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 300
Кол-во: 100
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 2
Кол-во: 52
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 100
Кол-во: 22
Кол-во: 4
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 1547
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 2
Кол-во: 15
Кол-во: 50
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 12
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