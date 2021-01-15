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    Главная / Торги / Закупка МТР для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Закупка МТР для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 18:0015.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036817Дата и время окончания срока приема заявок Закупка МТР для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036817

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка МТР для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    15.12.2020 18:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    инструкция

    Формат_ТКП_запрос.xlsx

    Требования_2019.rar

    Письмо_исходящее___от_Приглашение_принять_участие_.pdf

    Заявка на участие

    ГП036817_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    A.belyaeva@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беляева Анна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка МТР для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 18:00 GMT +315.01.2021 18:0015.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036817Дата и время окончания срока приема заявок Закупка МТР для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.02.2021 15:0015.02.2021 15:0015.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036817Подведение итогов не позднее Закупка МТР для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.02.202115.02.2021 15:0015.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036817Подведение итогов не позднее Закупка МТР для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка МТР для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с форматом оферты

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО АМТП/ ст. Соломбалка, г. АрхангельскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 60 дней с даты поставки партии товара
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    32

    Изделия готовые прочие

    23

    Продукты минеральные неметаллические прочие

    22

    Изделия резиновые и пластмассовые

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/913734/name/6087a8fc692cc9.96137774

    27.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пакет полиэтиленовый 1700х1000мм (200 микрон)"

    Кол-во: 400

    "Позиция 2"

    "Мешки биг-бэг из полипропилена Биг-бэг 95*95*95,4-е стропы, верх-сборка, низ-глухой, плотность 160 гр/м2, объем 0,9 м3 грузоподъемность 1000 кг, с нижним клапаном"

    Кол-во: 600

    "Позиция 3"

    "Стяжка нейлоновая (хомут стандартный) 4,8*450 (упаковка 100 шт.) черный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Бандажный замок S456 BANDIMEX для ленты из нержавеющей стали 19,0 мм (уп.100шт)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Пластичный рулонный материал FibaRoll FR M1 1.5 Grey V.Fast Poly (1m/10m)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Пластичный рулонный материал FibaRoll FRMI Tape 51mmx10m"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Пена противопожарная огнеупорная,ручная, SoudaFoamFR 750мл,Soudal"

    Кол-во: 60

    "Позиция 8"

    "Изоляционная лента красная, 19 мм х 20 м х 0,18 мм 3M, 35 RED, 19mm x 20m, 1pc"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Комплект,универсальный,ленточный,для ремонта кабеля,3102,3М"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "ЭЛЕКТРОКОНТАКТ 10207 "Мастер" (КГ 3х2,5 АЗ) 50 м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Токоизмерительные клещи APPA 30R"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Клещи токоизмерительные APPA-135"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Пистолет для герметика Kraftool"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Насос ручной роторный для бочек 13056 PRESSOL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Установка для закачки масла с бочкой /16л "PRESSOL" (Topex 17 792)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Лента оградительная красно-белая длина 200м"

    Кол-во: 25

    "Позиция 17"

    "Бригадный штатный набор инструмента (TK-2-Д)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Изолента желто-зеленая 0,15х15 мм, 20м,"

    Кол-во: 130

    "Позиция 19"

    "Изолента зеленая 15 мм, 20м"

    Кол-во: 130

    "Позиция 20"

    "Изолента красная 15 мм, 20м"

    Кол-во: 130

    "Позиция 21"

    "Изолента ПВХ"

    Кол-во: 130

    "Позиция 22"

    "Изолента ХБ в/с"

    Кол-во: 130

    "Позиция 23"

    "Изолента ПВХ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 24"

    "Кисть плоская универсальная 100мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Кисть плоская универсальная 50мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Лента изоляционная морозостойкая"

    Кол-во: 70

    "Позиция 27"

    "Лента ЛЭТСАР КП-0,2"

    Кол-во: 60

    "Позиция 28"

    "Стяжка кабельная (хомут) 100мм х 2.5мм"

    Кол-во: 13

    "Позиция 29"

    "Ключница металлическая KEY-60"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Трубка термоусадочная нг 40/20 черная, 25м упак"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Трубка термоусадочная 8.0/4.0 мм, 1м, черная (уп.50 шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Кувалда ГОСТ 11401-75 кованая с обратной двухкомпонентной фиберглассовой рукояткой и защитной резиновой манжетой, Вес: 2 кг"

    Кол-во: 25

    "Позиция 33"

    "Кувалда ГОСТ 11401-75 кованая с обратной двухкомпонентной фиберглассовой рукояткой и защитной резиновой манжетой, Вес: 4 кг"

    Кол-во: 43

    "Позиция 34"

    "Кувалда ГОСТ 11401-75 кованая с обратной двухкомпонентной фиберглассовой рукояткой и защитной резиновой манжетой, Вес: 6 кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Кувалда ГОСТ 11401-75 кованая с обратной двухкомпонентной фиберглассовой рукояткой и защитной резиновой манжетой, Вес: 8 кг"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Кувалда искробезопасная Вес: 2 кг Рукоятка из древесины Материал бойка: медно-алюминевый сплав AlCu или медно-бериллиевый сплав BeCU"

    Кол-во: 6

    "Позиция 37"

    "Кувалда искробезопасная Вес: 4 кг Рукоятка из древесины Материал бойка: медно-алюминевый сплав AlCu или медно-бериллиевый сплав BeCU"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "Кувалда искробезопасная Вес: 6 кг Рукоятка из древесины Материал бойка: медно-алюминевый сплав AlCu или медно-бериллиевый сплав BeCU"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "Рукоятка запасная для кувалды искробезопасной из древесины 2 кг"

    Кол-во: 7

    "Позиция 40"

    "Рукоятка запасная для кувалды искробезопасной из древесины 4 кг"

    Кол-во: 7

    "Позиция 41"

    "Рукоятка запасная для кувалды искробезопасной из древесины 6 кг"

    Кол-во: 7

    "Позиция 42"

    "Veto Pro Pac, Рюкзак для инструментов, модель Tech Pac LT с отделением для ноутбука 15""

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Изолента ПВХ, 15 мм х 10м, 130 мкм, синяя // СИБРТЕХ 88787"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Паяльная станция Hakko 936 ESD, Арт.2-1319"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Батарейка АА - Duracell ULTRA POWER LR6 BL 12"

    Кол-во: 300

    "Позиция 46"

    "Тросовый блокиратор"

    Кол-во: 100

    "Позиция 47"

    "Ареометр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "противоскользящий коврик резиновое "Домино" 1х1м с замком"

    Кол-во: 20

    "Позиция 49"

    "Бокорезы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Аккумуляторы ААА"

    Кол-во: 12

    "Позиция 51"

    "Фара "ФР-ВС «Экотон-3»" взывозащищенная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Лента оградительная красно-белая 250х75 усиленная"

    Кол-во: 52

    "Позиция 53"

    "Винил для маркировки внутри/снаружи помещения Красн 57.15ммх30.48м (BBP31/33/35/37) B30C-2250-595-RD"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Винил для маркировки внутри/снаружи помещения Красн.101.6ммх30.48м (BBP31/33/35/37) B30C-4000-595-RD"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "3М FS 360 C-C Хомуты прозрачные 360мм 100 шт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "Набор маркеров E-140 S/4, 0.3mm, 4шт Edding, E-140 S/4, 0.3mm, set of professional markers, 4pcs"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Набор маркеров E-142 M/4, 1.0mm, 4шт Edding, E-142 M/4, 1.0mm, set of professional markers, 4pcs"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Стяжка кабельная 100х2.5 мм черная 3M FS 100 AW-C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Стяжка кабельная 200х2.5 мм черная 3M FS 200 AW-C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Ветошь х/б уп 10 кг"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "Воронка для перелива жидкостей мини 100мм. YATO (YT-0695)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Столбик ССГ-1000 (высота 1000, диам 70, основание 200). Утяжелитель для переносных столб ССГ Держате"

    Кол-во: 100

    "Позиция 63"

    "Накладка стальная для блокировки"

    Кол-во: 22

    "Позиция 64"

    "Взрывозащищенный фонарик нашлемный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 65"

    "C-LR14 ALKALINE батарейки"

    Кол-во: 30

    "Позиция 66"

    "Винил для маркировки внутри/снаружи помещения Желт 57.15ммх30.48м (BBP31/33/35/37) B30C-2250-595-YL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 67"

    "Винил для маркировки внутри/снаружи помещения Желт 101.6ммх30.48м (BBP31/33/35/37) B30C-4000-595-YL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Ведро 12 л"

    Кол-во: 8

    "Позиция 69"

    "Табличка сосуда, работающего под давление пластиковая 200х300 мм (надпись согласно ТЗ)"

    Кол-во: 250

    "Позиция 70"

    "Табличка со схемой включения сосуда, работающего под давление пластиковая А4 (схема согласно ТЗ)"

    Кол-во: 250

    "Позиция 71"

    "Скотч малярный 50мм*50 м"

    Кол-во: 200

    "Позиция 72"

    "Скотч малярный 20мм*30 м"

    Кол-во: 200

    "Позиция 73"

    "Полотно нетканное AVTEK TK400"

    Кол-во: 1547

    "Позиция 74"

    "Молоток игольчатый зачистной электрический NITTO EJC-32А или аналог"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Контейнер для хранения прокаленых электродов (термопенал) на 5 кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 76"

    "Контейнер для хранения прокаленых электродов (термопенал) на 8 кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 77"

    "Лен сантехнический Unipak (коса), 500 г"

    Кол-во: 20

    "Позиция 78"

    "Нить для герметизации резьбы "Uni-Lock" Tangit (80 м)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 79"

    "Набор pH тест-полосок SteelTEX® pH TEST, PIPAL"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Кисть радиаторная 50 мм жесткая щетина"

    Кол-во: 15

    "Позиция 81"

    "Лента для герметизации ПВХ 48мм*25м AVIORA черная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 82"

    "Угол медный 90° 1 3/8" (34,9mm)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 83"

    "Угол медный 90° 1 1/8" (28,6mm)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 84"

    "Угол медный 90° 7/8" (22,2mm)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 85"

    "Угол медный 90° 3/4" (19,0mm)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 86"

    "Угол медный 90° 5/8" (15,9mm)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 87"

    "Тележка 2-х колёсная Р-5-СГ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Сигнал воздушный (горн)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 89"

    "Аккумуляторный взрыво защищенный шуруповерт "ВИХРЬ""

    Кол-во: 5

    "Позиция 90"

    "Аккумулятор Varta Rechargeable Accu C 3000mAh BLI 2 NI-MH"

    Кол-во: 20

    "Позиция 91"

    "Кран шаровый ПВХ с муфтовым окончанием Ру16 Ду15"

    Кол-во: 20

    "Позиция 92"

    "Кран шаровый ПВХ с муфтовым окончанием Ру16 Ду32"

    Кол-во: 5

    "Позиция 93"

    "Обратный клапан ПВХ с муфтовым окончанием Ру16 Ду15"

    Кол-во: 5

    "Позиция 94"

    "Кран шаровый ПВХ с муфтовым окончанием Ру16 Ду50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 95"

    "Удлинитель с морозостойким кабелем Power cube 3х2,5мм2 на катушке L-40м."

    Кол-во: 5

    "Позиция 96"

    "Хомут сантехнический ремонтный для труб Ду50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 97"

    "Хомут сантехнический ремонтный для труб Ду100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 98"

    "Хомут червячный 17-22мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 99"

    "Хомут червячный 23-44мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 100"

    "Хомут червячный 32-51мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 101"

    "Хомут червячный 40-64мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 102"

    "Шланг резиновый для воды Ду15"

    Кол-во: 5

    "Позиция 103"

    "Шланг резиновый для воды Ду20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 104"

    "Шланг резиновый для воды Ду25"

    Кол-во: 5

    "Позиция 105"

    "УФ-лапма бактерицидная GPHHVA-1200 D28 L/4 для установки УОВ-УФТ-А-4"

    Кол-во: 12

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    Прием заявок:
    31.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    9 937 673
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237177
    107/28.01.22/КО/Э Поставка фильтров
    107/28.01.22/КО/Э Поставка фильтров
    593564
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    19
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237169
    106/28.01.22/КО/Э Поставка преобразователей термоэлектрических
    106/28.01.22/КО/Э Поставка преобразователей термоэлектрических
    593513
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    905 716
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП157171
    274/27.09.21/ППЖТ/КО/Э Поставка новогодних подарков
    274/27.09.21/ППЖТ/КО/Э Поставка новогодних подарков
    540017
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    665 599
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП111211
    293/02.11.21/ППЖТ/КО/Э Поставка запасных частей для ремонта вагонов
    293/02.11.21/ППЖТ/КО/Э Поставка запасных частей для ремонта вагонов
    557188
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    343 424
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП157027
    449/25.09.21/НСТЭЦ/КО/Э Поставка школьных ранцев
    449/25.09.21/НСТЭЦ/КО/Э Поставка школьных ранцев
    539816
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    107 397
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Реконструкция
    Запрос предложений № ГП917261
    Поставка вентиляционного оборудования по спецификации доставка Домодедово Логистическая 1, срок поставки оборудования до 20.08.19. Оплата аванс в размере 50% от стоимости оборудования, 25% по факту изготовления оборудования на заводе, 25% по факту прихода оборудования на склад поставщика. Прикрепить все документы согласно перечню. Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.
    Поставка вентиляционного оборудования по спецификации доставка Домодедово Логистическая 1,...
    235603
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    22.05.2019 13:00(GMT+03:00)
    166 946
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АОСТНГ
    Запрос предложений № ГП920610
    Реализация невостребованного имущества в г. Куйбышев, Новосибирская обл.
    Реализация невостребованного имущества в г. Куйбышев, Новосибирская обл.
    260720
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    30.09.2019 09:00(GMT+03:00)
    52 791
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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