Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ОХРАНЕ ИМУЩЕСТВА ПУТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ СРЕДСТВ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ.)

    ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ОХРАНЕ ИМУЩЕСТВА ПУТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ СРЕДСТВ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ.)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 11:0023.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036813Дата и время окончания срока приема заявок Услуги тревожной сигнализации Астраханская область АстраханьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036813

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГЭС-068/2020

    Наименование закупки

    ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ОХРАНЕ ИМУЩЕСТВА ПУТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ СРЕДСТВ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ.)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    15.12.2020 18:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение__082_тревожная_сигнализация_Астрахань_.doc

    Документация__082_тревожная_сигнализация_Астрахань_.docx

    ГЭС_082_итоговый_протокол__лот_1pdf.pdf

    Итоговый_протокол_ГЭС_082_лот_2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Юридический адрес

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    Почтовый адрес

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Контактный телефон

    +7 8512 29-00-29 доб. 2010

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    supportroc@ges-povolje.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Потапов Николай Федорович

    Место рассмотрения предложений

    Астрахань

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги тревожной сигнализации Астраханская область

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202023.12.2020 16:0023.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036813Подведение итогов не позднее Услуги тревожной сигнализации Астраханская область Астрахань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги тревожной сигнализации Астраханская область

    Начальная цена

    638 304,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Адрес местонахождения

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Классификатор ОКПД2

    80.10.12.000

    Услуги охраны

    Классификатор ОКВЭД2

    68.32

    Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

    Документация лота

    Договор_ТС_АГЗС_3_12_26_27_30__АГНКС__МАСЗ___ПБ__Офис_ГНС__1_2_3.doc

    15.12.2020

    ТЗ_АГЗС_3_12_26_27_30__АГНКС__МАСЗ___ПБ__Офис_ГНС__1_2_3.docx

    15.12.2020

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    15.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/817560/name/5fe496729c6f93.55338370

    24.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе"

    Кол-во: 4380.00000

    Лот 2

    Услуги тревожной сигнализации (Капустин Яр, Ахтубинск) Астраханской области

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202023.12.2020 16:0023.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036813Подведение итогов не позднее Услуги тревожной сигнализации (Капустин Яр, Ахтубинск) Астраханской области Астрахань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги тревожной сигнализации (Капустин Яр, Ахтубинск) Астраханской области

    Начальная цена

    72 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Адрес местонахождения

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Классификатор ОКПД2

    80.10.12.000

    Услуги охраны

    Классификатор ОКВЭД2

    68.32

    Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

    Документация лота

    ТЗ_АГЗС__28_29.docx

    15.12.2020

    Договор_АГЗС__28_29.docx

    15.12.2020

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    15.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/817566/name/5fe49723f11135.80746479

    24.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе"

    Кол-во: 4380.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО Кировские коммунальные системы
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211066344
    Выполнение работ по охране объекта
    Выполнение работ по охране объекта
    591438
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 010 388
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    Филиал АО НПК СПП в Великом Новгороде
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211068502
    Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на оказание охранных услуг
    Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего...
    591712
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 49248,00 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    9 849 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211068258
    Оказание услуг по охране объекта недвижимости для нужд «Гостиница «Урал» - филиал АО «Гостиничный комплекс «Славянка»
    Оказание услуг по охране объекта недвижимости для нужд «Гостиница «Урал» - филиал АО...
    591682
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    797 160
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО НПЦАП
    Запрос (ценовых) котировок № 32211065175
    Оказание услуг по обеспечению порядка, защите жизни и здоровья сотрудников, охране объектов и имущества, обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов на объекте АО "НПЦАП" - БО "Салют"
    Оказание услуг по обеспечению порядка, защите жизни и здоровья сотрудников, охране объектов и...
    591268
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 230 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    МУП КТТУ
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211063652
    Оказание услуг по охране объекта, имущества и транспортных средств
    Оказание услуг по охране объекта, имущества и транспортных средств
    590976
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    8 272 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ПАО НПО АЛМАЗ
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211063440
    Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по охране имущества Заказчика на Объекте «Создание станции метеорологических радиолокационных наблюдений для геофизического мониторинга: оснащение доплеровским метеорологическим радиолокатором и строительство специализированного сооружения для его размещения в районе г. Саратов»
    Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по охране...
    591024
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    984 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    БАНК ГПБ (АО)
    Квалификационный отбор № ГП148191
    Квалификационный отбор в целях выбора поставщиков, обладающих достаточной квалификацией для оказания услуг пультовой централизованной охраны объектов и имущества структурных подразделений Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный», расположенных в Мурманской, Архангельской и Вологодской областях, а также в республиках Коми и Карелия
    Квалификационный отбор в целях выбора поставщиков, обладающих достаточной квалификацией для...
    580842
    Закупки корпоративных заказчиков
    Квалификационный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Санкт-Петербург город
    Все регионы
    Санкт-Петербург город, Москва
    РТИ
    Аукцион на понижение № 32211032088
    Оказание охранных услуг
    Оказание охранных услуг
    585681
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    9 898 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить