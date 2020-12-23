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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению лабораторного исследования на коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2 ПЦР) для работников «Дивизиона «Центр» в 2021г.

    Оказание услуг по проведению лабораторного исследования на коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2 ПЦР) для работников «Дивизиона «Центр» в 2021г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 12:3023.12.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036809Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению лабораторного исследования на коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2 ПЦР) для работников «Дивизиона «Центр»НоябрьскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП036809

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0053948-338-2020

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению лабораторного исследования на коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2 ПЦР) для работников «Дивизиона «Центр» в 2021г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    15.12.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромнефть-Снабжение
    Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение

    Юридический адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23

    Контактный телефон

    +7 912 425-72-15

    Адрес электронной почты

    uzuir_gpn-s@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Долбнякова Виталина Аркадьевна

    Место рассмотрения заявок

    Ноябрьск

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению лабораторного исследования на коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2 ПЦР) для работников «Дивизиона «Центр»

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 12:30 GMT +323.12.2020 12:3023.12.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036809Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению лабораторного исследования на коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2 ПЦР) для работников «Дивизиона «Центр»Ноябрьск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению лабораторного исследования на коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2 ПЦР) для работников «Дивизиона «Центр»

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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