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Номер извещения
ГП036809
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению лабораторного исследования на коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2 ПЦР) для работников «Дивизиона «Центр» в 2021г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
15.12.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 912 425-72-15
Адрес электронной почты
uzuir_gpn-s@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Долбнякова Виталина Аркадьевна
Место рассмотрения заявок
Ноябрьск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению лабораторного исследования на коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2 ПЦР) для работников «Дивизиона «Центр»
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2020 12:30 GMT +323.12.2020 12:3023.12.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036809Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению лабораторного исследования на коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2 ПЦР) для работников «Дивизиона «Центр»Ноябрьск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по проведению лабораторного исследования на коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2 ПЦР) для работников «Дивизиона «Центр»
Официальный сайт, на котором размещена документация
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