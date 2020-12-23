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    Главная / Торги / ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ (АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ.) ООО "ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ (АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ.) ООО "ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 11:0023.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036803Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг физической охраны (ГНС№1,2,3,ПБ,офис, АГЗС 32,30) АстраханьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036803

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГЭС-057/2020

    Наименование закупки

    ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ (АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ.) ООО "ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    15.12.2020 18:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация__057_физическая_охрана_объектов__Астрахань____копия.docx

    Извещение___057__физическая_охрана_объектов__Астрахань____копия.doc

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок__ГЭС_057_.docx

    Итоговый_протокол_ГЭС_057.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Юридический адрес

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    Почтовый адрес

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Контактный телефон

    +7 8512 29-00-29 доб. 2010

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    supportroc@ges-povolje.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Потапов Николай Федорович

    Место рассмотрения предложений

    Астрахань

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг физической охраны (ГНС№1,2,3,ПБ,офис, АГЗС 32,30)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202023.12.2020 16:0023.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036803Подведение итогов не позднее Оказание услуг физической охраны (ГНС№1,2,3,ПБ,офис, АГЗС 32,30) Астрахань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг физической охраны (ГНС№1,2,3,ПБ,офис, АГЗС 32,30)

    Начальная цена

    11 547 233,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ПОВОЛЖЬЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
    Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ

    Адрес местонахождения

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,

    414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139

    Классификатор ОКПД2

    80.10.12.000

    Услуги охраны

    Классификатор ОКВЭД2

    68.32

    Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

    Документация лота

    Приложение__2_Техническое_задание_1.docx

    23.12.2020

    Приложение__1_ПРОЕКТ_ДОГОВОРА_АГЗС__30_ГНС_1_2_3__офис_ПБ.doc

    23.12.2020

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    23.12.2020

    Инструкция_ГЭС_Поволжье___ГНС__3.doc

    23.12.2020

    Инструкция_ГЭС_Поволжье__АГЗС__30.doc

    23.12.2020

    Инструкция_по_охране_ГНС__1.doc

    23.12.2020

    Инструкция_по_охране_ОФИС.doc

    23.12.2020

    Инструкция_по_охране_ГНС__2.doc

    23.12.2020

    Инструкция_по_охране_ПБ.doc

    23.12.2020

    Соглашение_цены_АГЗС__30__ГНС__1_2_3_ПБ__офис.docx

    23.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/818151/name/5fe58b2e18e958.37296279

    25.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе"

    Кол-во: 80256.00000

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