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    Главная / Торги / Услуги по вооруженной и физической охране ГНС ООО ГЭС Белгород", расположенной по адресу: Курская область, Курский район, д. Ворошнево, ул. Газопроводская д. 33

    Услуги по вооруженной и физической охране ГНС ООО ГЭС Белгород", расположенной по адресу: Курская область, Курский район, д. Ворошнево, ул. Газопроводская д. 33

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 18:3024.12.2020 18:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036801Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по вооруженной и физической охране ГНС ООО ГЭС Белгород", расположенной по адресу: Курская область, Курский район, д. Ворошнево, ул. Газопроводская д. 33БелгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036801

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    032/2020/ГЭС Белгород/МИЗПэ

    Наименование закупки

    Услуги по вооруженной и физической охране ГНС ООО ГЭС Белгород", расположенной по адресу: Курская область, Курский район, д. Ворошнево, ул. Газопроводская д. 33

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    15.12.2020 18:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_032_2020_МИЗПэ.zip

    Расчет_балльной_оценки_услуги_охраны_ГНС_Курск.docx

    Протокол___21_2_оф_с.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газэнергосеть Белгород
    Все закупки и тендеры ГЭС Белгород

    Юридический адрес

    308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1

    Почтовый адрес

    308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1

    Контактный телефон

    +7 4722 73-93-00

    Факс

    +7 4722 73-93-01

    Адрес электронной почты

    i.razorenov@gesbelgorod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Разоренов Иван Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Белгород

    Закупки и тендеры Белгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по вооруженной и физической охране ГНС ООО ГЭС Белгород", расположенной по адресу: Курская область, Курский район, д. Ворошнево, ул. Газопроводская д. 33

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036801Подведение итогов не позднее Услуги по вооруженной и физической охране ГНС ООО ГЭС Белгород", расположенной по адресу: Курская область, Курский район, д. Ворошнево, ул. Газопроводская д. 33Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по вооруженной и физической охране ГНС ООО ГЭС Белгород", расположенной по адресу: Курская область, Курский район, д. Ворошнево, ул. Газопроводская д. 33

    Начальная цена

    3 600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Газэнергосеть Белгород»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС Белгород
    Все закупки и тендеры ГЭС Белгород

    Адрес местонахождения

    308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1

    Классификатор ОКПД2

    80.10.12

    Услуги охраны

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/821646/name/5feac8a8a9b496.34836552

    29.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/821645/name/5feac8a4c615d1.14521704

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по вооруженной и физической охране ГНС ООО ГЭС Белгород", расположенной по адресу: Курская область, Курский район, д. Ворошнево, ул. Газопроводская д. 33"

    Кол-во: 1

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