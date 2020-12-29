Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Т000812 Оказание услуг по перевозке работников Заказчика (г. Саранск)

    Т000812 Оказание услуг по перевозке работников Заказчика (г. Саранск)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036797Дата и время окончания срока приема заявок Т000812 Оказание услуг по перевозке работников Заказчика (г. Саранск)МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036797

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Т000812 Оказание услуг по перевозке работников Заказчика (г. Саранск)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 18:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Т000812_Извещение.docx

    Т000812_ТехЗадание.docx

    Приложение__2_к_извещению.docx

    Приложение__3__список_документов.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "ГПМ Развлекательное телевидение"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Юридический адрес

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    Почтовый адрес

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Контактный телефон

    +7 495 783-30-00

    Факс

    +7 495 783-30-01

    Адрес электронной почты

    achirkin@gpm-rtv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чиркин Александр Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Т000812 Оказание услуг по перевозке работников Заказчика (г. Саранск)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 12:00 GMT +329.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036797Дата и время окончания срока приема заявок Т000812 Оказание услуг по перевозке работников Заказчика (г. Саранск)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 12:0029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036797Дата и время вскрытия заявок Т000812 Оказание услуг по перевозке работников Заказчика (г. Саранск)Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.01.2021 16:0025.01.2021 16:0025.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036797Подведение итогов не позднее Т000812 Оказание услуг по перевозке работников Заказчика (г. Саранск)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 16:0025.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036797Подведение итогов не позднее Т000812 Оказание услуг по перевозке работников Заказчика (г. Саранск)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Т000812 Оказание услуг по перевозке работников Заказчика (г. Саранск)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью "ГПМ Развлекательное телевидение"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГПМ РТВ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Адрес местонахождения

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Классификатор ОКПД2

    49.31

    Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласно ТЗ"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    СБ РК-СТРАХОВАНИЕ
    Запрос предложений № 32211082756
    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для нужд публичного акционерного общества «Научно-производственное объединение «Искра» (ПАО «НПО «Искра»).
    Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора обязательного...
    593111
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    237 267
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП013834
    Поставка расходных материалов для индукционного оборудования для нужд ООО «ГазАртСтрой» (АО «СТНГ») (Чаяндинское НГКМ. УППГ-2)
    Поставка расходных материалов для индукционного оборудования для нужд ООО «ГазАртСтрой» (АО...
    591701
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС
    Запрос предложений № ГП237255
    Оказание услуг по сбору, использованию, обезвреживанию, обработке, утилизации, очистке, размещению отходов 1-5 класса опасности ООО «КАТойл-Дриллинг» на месторождения Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз
    Оказание услуг по сбору, использованию, обезвреживанию, обработке, утилизации, очистке,...
    593906
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ
    Маркетинговые исследования № 32211082717
    Поставка кранов шаровых латунных
    Поставка кранов шаровых латунных
    593908
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 221 006
    Лоты:
    1
    Регион:
    Чувашская республика
    ПАО НОВАТЭК
    Запрос предложений попозиционный № ГП213108
    Приобретение расширенной технической поддержки Cisco HTEC
    Приобретение расширенной технической поддержки Cisco HTEC
    586740
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений попозиционный
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237253
    19/20.01.22/ИНВ/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию легковых автомобилей Toyota Camry, г. Москва
    19/20.01.22/ИНВ/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию легковых автомобилей Toyota...
    593907
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    250 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП237251
    Поставка вентилей к Остановочному комплексу 2022
    Поставка вентилей к Остановочному комплексу 2022
    593905
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Конкурентный отбор № 32211055988
    Поставка котлов газовых
    Поставка котлов газовых
    589762
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    1 416 727
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить