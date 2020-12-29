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Номер извещения
ГП036797
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Т000812 Оказание услуг по перевозке работников Заказчика (г. Саранск)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
15.12.2020 18:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А
Почтовый адрес
129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall
Контактный телефон
+7 495 783-30-00
Факс
+7 495 783-30-01
Адрес электронной почты
achirkin@gpm-rtv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чиркин Александр Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Т000812 Оказание услуг по перевозке работников Заказчика (г. Саранск)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 12:00 GMT +329.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036797Дата и время окончания срока приема заявок Т000812 Оказание услуг по перевозке работников Заказчика (г. Саранск)Москва
Дата и время вскрытия заявок
29.12.2020 12:0029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036797Дата и время вскрытия заявок Т000812 Оказание услуг по перевозке работников Заказчика (г. Саранск)Москва
Подведение итогов не позднее
25.01.2021 16:0025.01.2021 16:0025.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036797Подведение итогов не позднее Т000812 Оказание услуг по перевозке работников Заказчика (г. Саранск)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Т000812 Оказание услуг по перевозке работников Заказчика (г. Саранск)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГПМ РТВ"
Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"
Адрес местонахождения
129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А
129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall
49.31
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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