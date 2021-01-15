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Номер извещения
32009811545
Уникальный номер закупки
ВК-ТС-И-233-20
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме на Разработку проектной документации на модернизацию теплотрасс для нужд АО «ПКС-Тепловые сети» в 2021 году (№ ВК-ТС-И-233-20).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
16.12.2020 18:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Почтовый адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Контактный телефон
+7 8142 71-00-53
Факс
--
Адрес электронной почты
e.zazulina@rks.karelia.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зазулина Евгения Александровна
Место рассмотрения предложений
Петрозаводск
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Проектно-изыскательские работы по модернизации теплотрасс
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009811545Дата и время окончания срока приема заявок Проектно-изыскательские работы по модернизации теплотрассПетрозаводск
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 12:00GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009811545Дата и время вскрытия заявок Проектно-изыскательские работы по модернизации теплотрассПетрозаводск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.01.202122.01.2021 15:0022.01.2021 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009811545Дата окончания срока рассмотрения заявок Проектно-изыскательские работы по модернизации теплотрассПетрозаводск
Подведение итогов не позднее
28.01.2021 15:0028.01.2021 15:0028.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009811545Подведение итогов не позднее Проектно-изыскательские работы по модернизации теплотрассПетрозаводск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проектно-изыскательские работы по модернизации теплотрасс
Начальная цена
2 379 134,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПКС-Тепловые сети
Все закупки и тендеры АО ПКС-Тепловые сети
Адрес местонахождения
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, пр.Ленина, 10в
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул.Свердлова, 18
71.12.13
71.12.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1982612.00000
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