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Номер извещения
ГП036790
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Дизельное топливо (зимнее), Бензин. для ККУ, январь 2021г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
15.12.2020 17:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13
Почтовый адрес
107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13
Контактный телефон
+7 495 225-25-05
Факс
+7 495 225-25-05
Адрес электронной почты
mkrivosheev@ruscoal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кривошеев Михаил Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Дизельное топливо (зимнее), Бензин. для ККУ, январь 2021г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.12.2020 11:00 GMT +318.12.2020 11:0018.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036790Дата и время окончания срока приема заявок Дизельное топливо (зимнее), Бензин. для ККУ, январь 2021г.Москва
Подведение итогов не позднее
25.12.2020 18:0025.12.2020 18:0025.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036790Подведение итогов не позднее Дизельное топливо (зимнее), Бензин. для ККУ, январь 2021г.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Дизельное топливо (зимнее), Бензин. для ККУ, январь 2021г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявки. Срок поставки: январь 2021г., согласно графику.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО "Красноярсккрайуголь" Филиал "Переясловский разрез" Реквизиты грузополучателя: Красноярский край, Рыбинский район, село Переясловка, ул.Полтавская 15 Вид резервуаров для ДТ - подземные - 6шт по 50м3, общая вместимость 300м3 ООО "Разрез "Саяно-Партизанский" Реквизиты грузополучателя: Красноярский край, Партизанский район, д. Ивановка, ул. Суворова, 21 Вид резервуаров для ДТ - надземные - 1шт по 60м3, 2шт по 50м3, общая вместимость 160м3 Вид резервуаров для Бензина - надземные - 1шт по 10м3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РУССКИЙ УГОЛЬ
Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ
Адрес местонахождения
107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13
107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13
19.20.21.300
19.20.21.100
19
Документация лота
Кол-во: 350
Кол-во: 696
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