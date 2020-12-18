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    Главная / Торги / Дизельное топливо (зимнее), Бензин. для ККУ, январь 2021г.

    Дизельное топливо (зимнее), Бензин. для ККУ, январь 2021г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2020 11:0018.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036790Дата и время окончания срока приема заявок Дизельное топливо (зимнее), Бензин. для ККУ, январь 2021г.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036790

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Дизельное топливо (зимнее), Бензин. для ККУ, январь 2021г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    15.12.2020 17:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Юридический адрес

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    Почтовый адрес

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Контактный телефон

    +7 495 225-25-05

    Факс

    +7 495 225-25-05

    Адрес электронной почты

    mkrivosheev@ruscoal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кривошеев Михаил Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Дизельное топливо (зимнее), Бензин. для ККУ, январь 2021г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.12.2020 11:00 GMT +318.12.2020 11:0018.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036790Дата и время окончания срока приема заявок Дизельное топливо (зимнее), Бензин. для ККУ, январь 2021г.Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.12.2020 18:0025.12.2020 18:0025.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036790Подведение итогов не позднее Дизельное топливо (зимнее), Бензин. для ККУ, январь 2021г.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 18:0025.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036790Подведение итогов не позднее Дизельное топливо (зимнее), Бензин. для ККУ, январь 2021г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Дизельное топливо (зимнее), Бензин. для ККУ, январь 2021г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявки. Срок поставки: январь 2021г., согласно графику.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО "Красноярсккрайуголь" Филиал "Переясловский разрез" Реквизиты грузополучателя: Красноярский край, Рыбинский район, село Переясловка, ул.Полтавская 15 Вид резервуаров для ДТ - подземные - 6шт по 50м3, общая вместимость 300м3 ООО "Разрез "Саяно-Партизанский" Реквизиты грузополучателя: Красноярский край, Партизанский район, д. Ивановка, ул. Суворова, 21 Вид резервуаров для ДТ - надземные - 1шт по 60м3, 2шт по 50м3, общая вместимость 160м3 Вид резервуаров для Бензина - надземные - 1шт по 10м3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Необходимо предоставить цену на следующих условиях оплаты: 1. Отсрочка платежа 60 к.дней от даты поставки 2. Отсрочка платежа 90 к.дней от даты поставки 1. Доставка топлива автотранспортом (наливниками) до топливо-заправочного пункта грузополучателя. 2. Поставляемое топливо соответствует ГОСТ, ТУ (производство НПЗ РФ, АО "Ачинский НПЗ ВНК", АО "Газпромнефть ОНПЗ"). 3. Наличие у поставщика объема продаж не менее 200 млн. руб. в год. 4. Обязательное согласие поставщика с типовой формой договора. Необходимо направить письмо согласие по форме. 5. Срок действия цены до 31.01.2021 г. включительно. 6. Обязательное предоставление поставщиком доступа к GPS Глонасс на автоцистерны. 7. Для грузополучателя ООО "Разрез "Саяно-Партизанский": наличие у автоцистерн перекачного насоса.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Адрес местонахождения

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.300

    Топливо дизельное

    19.20.21.100

    Бензин автомобильный

    19

    Кокс и нефтепродукты

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Подтверждение_о_принятии_условий_проекта_Договора.docx

    15.12.2020

    Типовой_договор_поставки_ГСМ_(автотранспорт).DOCX

    15.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЕВРО, ЗИМНЕЕ, КЛАСС 2, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5 (ДТ-З-К5) по ГОСТ 32511-2013"

    Кол-во: 350

    "Позиция 2"

    "ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЕВРО, ЗИМНЕЕ, КЛАСС 2, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5 (ДТ-З-К5) по ГОСТ 32511-2013"

    Кол-во: 696

    "Позиция 3"

    "БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ, МАРКИ АИ-92-К5 ПО ГОСТ 32513-2013"

    Кол-во: 5

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