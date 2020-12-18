Дизельное топливо (зимнее), Бензин. для ККУ, январь 2021г.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Необходимо предоставить цену на следующих условиях оплаты: 1. Отсрочка платежа 60 к.дней от даты поставки 2. Отсрочка платежа 90 к.дней от даты поставки 1. Доставка топлива автотранспортом (наливниками) до топливо-заправочного пункта грузополучателя. 2. Поставляемое топливо соответствует ГОСТ, ТУ (производство НПЗ РФ, АО "Ачинский НПЗ ВНК", АО "Газпромнефть ОНПЗ"). 3. Наличие у поставщика объема продаж не менее 200 млн. руб. в год. 4. Обязательное согласие поставщика с типовой формой договора. Необходимо направить письмо согласие по форме. 5. Срок действия цены до 31.01.2021 г. включительно. 6. Обязательное предоставление поставщиком доступа к GPS Глонасс на автоцистерны. 7. Для грузополучателя ООО "Разрез "Саяно-Партизанский": наличие у автоцистерн перекачного насоса.