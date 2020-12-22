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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009806043
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка кухонного оборудования для столовой для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
15.12.2020 18:06
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20
Почтовый адрес
119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20
Контактный телефон
+7 495 637-71-06
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@updk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Романова Людмила Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кухонного оборудования для столовой для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кухонного оборудования для столовой для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»
Начальная цена
600 904,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
Адрес местонахождения
119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20
28.93.15.126
28.21
Документация лота
Кол-во: 3.00000
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