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    Главная / Торги / Поставка кухонного оборудования для столовой для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»

    Поставка кухонного оборудования для столовой для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 11:0022.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009806043Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кухонного оборудования для столовой для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009806043

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    669/МКК-20

    Наименование закупки

    Поставка кухонного оборудования для столовой для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    15.12.2020 18:06

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    1_Документация_ЗК__669_МКК_СМП.doc

    ТЗ_оборудование_столовая.docx

    Форма_7_Ценовое_предложение.xls

    Проект_договора.docx

    протокол__660_2_2020_МКК_от_29.12.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 637-71-06

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романова Людмила Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кухонного оборудования для столовой для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009806043Подведение итогов не позднее Поставка кухонного оборудования для столовой для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кухонного оборудования для столовой для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»

    Начальная цена

    600 904,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    28.93.15.126

    Пароконвектоматы

    Классификатор ОКВЭД2

    28.21

    Производство печей, термокамер и печных горелок

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822823/name/5feb690e4acdd4.73636826

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка кухонного оборудования для столовой для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России МЗК «Москоу Кантри Клаб»"

    Кол-во: 3.00000

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