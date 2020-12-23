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    Главная / Торги / Изготовление и поставка Арматурных блоков и трубопроводов для комплектации объекта «Обустройство газового месторождения Семаковское»

    Изготовление и поставка Арматурных блоков и трубопроводов для комплектации объекта «Обустройство газового месторождения Семаковское»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 17:0023.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036793Дата и время окончания срока приема заявок Блок теплообменников 2062.417ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036793

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка Арматурных блоков и трубопроводов для комплектации объекта «Обустройство газового месторождения Семаковское»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    15.12.2020 17:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__Список_учредительных_документов_контрагента__для_проверки_в_УБ_.doc

    Приложение__Форма_анкеты_участника_.docx

    Проект_Договора.DOC

    Извещение__3_х_лотовая_.pdf

    Извещение__3_х_лотовая_.pdf

    ГП036793_second_parts_protocol.rtf

    ГП036793_second_parts_protocol.rtf

    ГП036793_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 495 662-10-40

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Denis.Voronyanskiy@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Воронянский Денис Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Арматурные узлы, трубопроводы, площадки обслуживания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 17:00 GMT +323.12.2020 17:0023.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036793Дата и время окончания срока приема заявок Арматурные узлы, трубопроводы, площадки обслуживанияЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2020 17:0023.12.2020 17:0023.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036793Дата и время вскрытия заявок Арматурные узлы, трубопроводы, площадки обслуживанияЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 15:0025.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036793Подведение итогов не позднее Арматурные узлы, трубопроводы, площадки обслуживанияЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Арматурные узлы, трубопроводы, площадки обслуживания

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с материалами закупки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с материалами закупкиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с материалами закупки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    25.9

    Изделия металлические готовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Лот 1 Приложение (Форма ценового предложения)

    22.12.2020

    Лот 1 Приложение 01 к ТЗ Площадка и АБ 236.09 (2028.148) КД 2028148.02

    22.12.2020

    Лот 1 Приложение 01 к ТЗ Площадка и АБ 236.09 (2028.148)

    22.12.2020

    Лот 1 Приложение 13 к ТЗ УП 236.04 (2096.025)

    22.12.2020

    Лот 1 Приложение 04 к ТЗ Площадки и АБ 236.05 (2028.150)

    22.12.2020

    Лот 1 Приложение 11 к ТЗ АУ 236.02 (2096.023) Чертежи ЗРА

    22.12.2020

    Лот 1 Приложение 12 к ТЗ ВАУ 236.03 (2096.024) КД 2096024

    22.12.2020

    Лот 1 Приложение 12 к ТЗ ВАУ 236.03 (2096.024)

    22.12.2020

    Лот 1 Приложение 13 к ТЗ УП 236.04 (2096.025) КД 2096025

    22.12.2020

    Лот 1 Приложение 11 к ТЗ АУ 236.02 (2096.023)

    22.12.2020

    Лот 1 Приложение 13 к ТЗ УП 236.04 (2096.025) ПКБИ 236.04

    22.12.2020

    Лот 1 Приложение 02 к ТЗ Площадка и АБ 236.09 (2028.148) КД 2028148.03

    22.12.2020

    Лот 1 Приложение 02 к ТЗ Площадка и АБ 236.09 (2028.148)

    22.12.2020

    Лот 1 Приложение 13 к ТЗ УП 236.04 (2096.025) Примененные

    22.12.2020

    Лот 1 Приложение 14 к ТЗ АУ 236.02 (2096.026) КД 2096026

    22.12.2020

    Лот 1 Приложение 03 к ТЗ Площадки и АБ 236.05 (2028.150) КД 2028150.03

    22.12.2020

    Лот 1 Приложение 03 к ТЗ Площадки и АБ 236.05 (2028.150)

    22.12.2020

    Лот 1 Приложение 04 к ТЗ Площадки и АБ 236.05 (2028.150) КД 2028150.04

    22.12.2020

    Лот 1 Приложение 07 к ТЗ АБ 236.19 (2096.018) КД 2096018

    22.12.2020

    Лот 1 Приложение 07 к ТЗ АБ 236.19 (2096.018)

    22.12.2020

    Лот 1 Приложение 08 к ТЗ АБ 236.20 (2096.020) КД 2096020

    22.12.2020

    Лот 1 Приложение 08 к ТЗ АБ 236.20 (2096.020)

    22.12.2020

    Лот 1 Приложение 09 к ТЗ АБ 236.22 (2096.021) КД 2096021

    22.12.2020

    Лот 1 Приложение 09 к ТЗ АБ 236.22 (2096.021)

    22.12.2020

    Лот 1 Приложение 10 к ТЗ ВУ 236.01 (2096.022) КД 2096022

    22.12.2020

    Лот 1 Приложение 10 к ТЗ ВУ 236.01 (2096.022)

    22.12.2020

    Лот 1 Приложение 11 к ТЗ АУ 236.02 (2096.023) КД 2096023

    22.12.2020

    Лот 1 Приложение 14 к ТЗ АУ 236.02 (2096.026) ПКБИ 236.02

    22.12.2020

    Лот 1 Приложение 14 к ТЗ АУ 236.02 (2096.026) Примененные

    22.12.2020

    Лот 1 Приложение 14 к ТЗ АУ 236.02 (2096.026)

    22.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826238/name/5ffe93bf55c038.30619895

    13.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Арматурные узлы, трубопроводы, площадки обслуживания"

    Кол-во:

    Лот 2

    Блок теплообменников 2062.417

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 17:00 GMT +323.12.2020 17:0023.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036793Дата и время окончания срока приема заявок Блок теплообменников 2062.417Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2020 17:0023.12.2020 17:0023.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036793Дата и время вскрытия заявок Блок теплообменников 2062.417Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 15:0025.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036793Подведение итогов не позднее Блок теплообменников 2062.417Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Блок теплообменников 2062.417

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с материалами закупки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с материалами закупкиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с материалами закупки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    25.9

    Изделия металлические готовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Лот 2 Приложение (Форма ценового предложения)

    22.12.2020

    Лот 2 Приложение 05 к ТЗ Площадки и АБ 236.06 (2062.417) КД 2062.417

    22.12.2020

    Лот 2 Приложение 05 к ТЗ Площадки и АБ 236.06 (2062.417)

    22.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826213/name/5ffe8fd62a2224.97515219

    13.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок теплообменников 2062.417"

    Кол-во:

    Лот 3

    Блок теплообменников 2062.418

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 17:00 GMT +323.12.2020 17:0023.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036793Дата и время окончания срока приема заявок Блок теплообменников 2062.418Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2020 17:0023.12.2020 17:0023.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036793Дата и время вскрытия заявок Блок теплообменников 2062.418Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 15:0025.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036793Подведение итогов не позднее Блок теплообменников 2062.418Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Блок теплообменников 2062.418

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с материалами закупки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с материалами закупкиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с материалами закупки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    25.9

    Изделия металлические готовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Лот 3 Приложение (Форма ценового предложения)

    22.12.2020

    Лот 3 Приложение 06 к ТЗ Площадки и АБ 236.07 (2062.418) КД 2062.418

    22.12.2020

    Лот 3 Приложение 06 к ТЗ Площадки и АБ 236.07 (2062.418)

    22.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826184/name/5ffe8a412ef839.99971824

    13.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок теплообменников 2062.418"

    Кол-во:

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    1 628 035
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГазЭнергоСервис
    Попозиционная № ГП225256
    Реализация знаков в г. Вологда
    Реализация знаков в г. Вологда
    590557
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    146 695
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    КУМЗ
    Запрос предложений № ГП213733
    Стяжка рельсовая винтовая-4шт
    Стяжка рельсовая винтовая-4шт
    589037
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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