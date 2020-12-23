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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП036793
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление и поставка Арматурных блоков и трубопроводов для комплектации объекта «Обустройство газового месторождения Семаковское»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
15.12.2020 17:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 495 662-10-40
Факс
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Адрес электронной почты
Denis.Voronyanskiy@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Воронянский Денис Викторович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Арматурные узлы, трубопроводы, площадки обслуживания
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2020 17:00 GMT +323.12.2020 17:0023.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036793Дата и время окончания срока приема заявок Арматурные узлы, трубопроводы, площадки обслуживанияЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2020 17:0023.12.2020 17:0023.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036793Дата и время вскрытия заявок Арматурные узлы, трубопроводы, площадки обслуживанияЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Арматурные узлы, трубопроводы, площадки обслуживания
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с материалами закупки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с материалами закупкиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
25.9
Документация лота
Кол-во:
Блок теплообменников 2062.417
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2020 17:00 GMT +323.12.2020 17:0023.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036793Дата и время окончания срока приема заявок Блок теплообменников 2062.417Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2020 17:0023.12.2020 17:0023.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036793Дата и время вскрытия заявок Блок теплообменников 2062.417Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Блок теплообменников 2062.417
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с материалами закупки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с материалами закупкиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
25.9
Документация лота
Кол-во:
Блок теплообменников 2062.418
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2020 17:00 GMT +323.12.2020 17:0023.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036793Дата и время окончания срока приема заявок Блок теплообменников 2062.418Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2020 17:0023.12.2020 17:0023.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036793Дата и время вскрытия заявок Блок теплообменников 2062.418Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Блок теплообменников 2062.418
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с материалами закупки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с материалами закупкиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
25.9
Документация лота
Кол-во:
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