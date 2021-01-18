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    Главная / Торги / Поставка аквадистилляторов и водонагревателей

    Поставка аквадистилляторов и водонагревателей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009806022Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аквадистилляторов и водонагревателейХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009806022

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка аквадистилляторов и водонагревателей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    15.12.2020 17:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Решение_о_внесении_изменений_этп.docx

    Документация_о_закупке_2_ЭТП.DOCX

    Документация_о_закупке_ЭТП.DOCX

    Приложение___1_Проект_договора.DOCX

    Приложение___2_Техническое_задание.DOCX

    Протокол_этп.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Контактный телефон

    +7 495 286-41-49

    Факс

    +7 495 286-92-14

    Адрес электронной почты

    gracheva_on@npoem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Грачева Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка аквадистилляторов и водонагревателей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 12:00 GMT +318.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009806022Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аквадистилляторов и водонагревателейХимки

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2021 12:0018.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009806022Дата и время вскрытия заявок Поставка аквадистилляторов и водонагревателейХимки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 12:0022.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009806022Подведение итогов не позднее Поставка аквадистилляторов и водонагревателейХимки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аквадистилляторов и водонагревателей

    Начальная цена

    726 103,23

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "НПО Энергомаш"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Классификатор ОКПД2

    28.29.11.130

    Установки для дистилляции или очистки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29

    Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/833397/name/600aa99c48c351.22461516

    22.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Производство прочего электрического оборудования"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 3"

    "Производство бытовых электрических приборов"

    Кол-во: 1.00000

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    520557
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
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    Прием заявок до:
    10.03.2022 10:00(GMT+03:00)
    842
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    24.01.2022 г., 11:03
    Дата аукциона:
    17.03.2022 г., 11:00
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