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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009806022
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка аквадистилляторов и водонагревателей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
15.12.2020 17:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-41-49
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
gracheva_on@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Грачева Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
Химки
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка аквадистилляторов и водонагревателей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2021 12:00 GMT +318.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009806022Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аквадистилляторов и водонагревателейХимки
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2021 12:0018.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009806022Дата и время вскрытия заявок Поставка аквадистилляторов и водонагревателейХимки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аквадистилляторов и водонагревателей
Начальная цена
726 103,23
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
28.29.11.130
28.29
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
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