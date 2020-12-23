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    Главная / Торги / Поставка товаров по номенклатурной группе: строительные материалы и принадлежности (бетон)

    Поставка товаров по номенклатурной группе: строительные материалы и принадлежности (бетон)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 06:5923.12.2020 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009805903Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров по номенклатурной группе: строительные материалы и принадлежности (бетон)УфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009805903

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товаров по номенклатурной группе: строительные материалы и принадлежности (бетон)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    15.12.2020 17:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _ОКО__Ценовое_предложение__Форма_2_.xlsx

    Документация_644_2020_12.docx

    Извещение_644_2020_12.docx

    Порядок_оценки_заявок.docx

    Приложение_1___Проект_договора__по_заявкам_.docx

    Приложение_2___ТЗ_644_2020_12.xlsx

    Итоговый_протокол_644_2020_12.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Юридический адрес

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    Почтовый адрес

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Контактный телефон

    +7 347 229-91-91

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    muslimov.d@bashgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боярко Андрей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товаров по номенклатурной группе: строительные материалы и принадлежности (бетон)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 14:0025.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009805903Подведение итогов не позднее Поставка товаров по номенклатурной группе: строительные материалы и принадлежности (бетон)Уфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров по номенклатурной группе: строительные материалы и принадлежности (бетон)

    Начальная цена

    352 091,62

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Адрес местонахождения

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    23.64

    Смеси и растворы строительные

    Классификатор ОКВЭД2

    23.64

    Производство сухих бетонных смесей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/818961/name/5fe5d33e25c299.63042807

    25.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство сухих бетонных смесей"

    Кол-во: 1.00000

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