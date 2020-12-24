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Номер извещения
32009805829
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства (далее-закупка) на право заключения договора(ов) на строительство сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Адмирала Макарова для нужд ООО «Новогор-Прикамье» РКСМ-1131
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
15.12.2020 17:18
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119048, Российская Федерация, Москва, Центральный, Полянка Малая, дом 2, этаж 2 п II к 9
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Центральный, УЛИЦА БАХРУШИНА, 18 c 3
Контактный телефон
+7 495 783-32-32
Факс
--
Адрес электронной почты
amutafyan@roscomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мутафян Аида Араевна
Место рассмотрения предложений
Центральный
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
"Строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Адмирала Макарова и от существующей сети водоснабжения Д-300мм по ул. Судозаводская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Адмирала Ушакова, 15 (1,2 этап). Строительство сети водоотведения от существующих сетей Д-160мм по ул. Адмирала Макарова, 20а (1 этап) и Д-200мм по ул. Судозаводская, 17 (2 этап) до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по ул. Адмирала Ушакова, 15"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
05.02.202105.02.2021 20:0005.02.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009805829Подведение итогов не позднее "Строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Адмирала Макарова и от существующей сети водоснабжения Д-300мм по ул. Судозаводская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Адмирала Ушакова, 15 (1,2 этап). Строительство сети водоотведения от существующих сетей Д-160мм по ул. Адмирала Макарова, 20а (1 этап) и Д-200мм по ул. Судозаводская, 17 (2 этап) до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по ул. Адмирала Ушакова, 15" Центральный
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
"Строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Адмирала Макарова и от существующей сети водоснабжения Д-300мм по ул. Судозаводская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Адмирала Ушакова, 15 (1,2 этап). Строительство сети водоотведения от существующих сетей Д-160мм по ул. Адмирала Макарова, 20а (1 этап) и Д-200мм по ул. Судозаводская, 17 (2 этап) до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по ул. Адмирала Ушакова, 15"
Начальная цена
6 636 414,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВОГОР-Прикамье
Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
42.21.12
42.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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