Лот 1

"Строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Адмирала Макарова и от существующей сети водоснабжения Д-300мм по ул. Судозаводская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Адмирала Ушакова, 15 (1,2 этап). Строительство сети водоотведения от существующих сетей Д-160мм по ул. Адмирала Макарова, 20а (1 этап) и Д-200мм по ул. Судозаводская, 17 (2 этап) до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по ул. Адмирала Ушакова, 15"