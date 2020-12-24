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    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства (далее-закупка) на право заключения договора(ов) на строительство сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Адмирала Макарова для нужд ООО «Новогор-Прикамье» РКСМ-1131

    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства (далее-закупка) на право заключения договора(ов) на строительство сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Адмирала Макарова для нужд ООО «Новогор-Прикамье» РКСМ-1131

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 14:0024.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009805829Дата и время окончания срока приема заявок "Строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Адмирала Макарова и от существующей сети водоснабжения Д-300мм по ул. Судозаводская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Адмирала Ушакова, 15 (1,2 этап). Строительство сети водоотведения от существующих сетей Д-160мм по ул. Адмирала Макарова, 20а (1 этап) и Д-200мм по ул. Судозаводская, 17 (2 этап) до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по ул. Адмирала Ушакова, 15" ЦентральныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009805829

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства (далее-закупка) на право заключения договора(ов) на строительство сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Адмирала Макарова для нужд ООО «Новогор-Прикамье» РКСМ-1131

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    15.12.2020 17:18

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_РКСМ_1131.pdf

    КД_1131.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РКС-МЕНЕДЖМЕНТ
    Все закупки и тендеры АО РКС-МЕНЕДЖМЕНТ

    Юридический адрес

    119048, Российская Федерация, Москва, Центральный, Полянка Малая, дом 2, этаж 2 п II к 9

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, Центральный, УЛИЦА БАХРУШИНА, 18 c 3

    Контактный телефон

    +7 495 783-32-32

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    amutafyan@roscomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мутафян Аида Араевна

    Место рассмотрения предложений

    Центральный

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    "Строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Адмирала Макарова и от существующей сети водоснабжения Д-300мм по ул. Судозаводская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Адмирала Ушакова, 15 (1,2 этап). Строительство сети водоотведения от существующих сетей Д-160мм по ул. Адмирала Макарова, 20а (1 этап) и Д-200мм по ул. Судозаводская, 17 (2 этап) до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по ул. Адмирала Ушакова, 15"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    05.02.202105.02.2021 20:0005.02.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009805829Подведение итогов не позднее "Строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Адмирала Макарова и от существующей сети водоснабжения Д-300мм по ул. Судозаводская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Адмирала Ушакова, 15 (1,2 этап). Строительство сети водоотведения от существующих сетей Д-160мм по ул. Адмирала Макарова, 20а (1 этап) и Д-200мм по ул. Судозаводская, 17 (2 этап) до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по ул. Адмирала Ушакова, 15" Центральный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    "Строительство сети водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-200 мм по ул. Адмирала Макарова и от существующей сети водоснабжения Д-300мм по ул. Судозаводская до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул. Адмирала Ушакова, 15 (1,2 этап). Строительство сети водоотведения от существующих сетей Д-160мм по ул. Адмирала Макарова, 20а (1 этап) и Д-200мм по ул. Судозаводская, 17 (2 этап) до первых колодцев на выпусках канализации жилого дома по ул. Адмирала Ушакова, 15"

    Начальная цена

    6 636 414,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВОГОР-Прикамье
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Классификатор ОКПД2

    42.21.12

    Трубопроводы местные для жидкостей и газа

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/837681/name/6012d2fac78ae1.47273181

    28.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с техническим заданием "

    Кол-во: 1.00000

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