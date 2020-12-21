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    Главная / Торги / Запрос (ценовых) котировок манжеты и уплотнений

    Запрос (ценовых) котировок манжеты и уплотнений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 09:0021.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036768Дата и время окончания срока приема заявок Запрос (ценовых) котировок манжеты и уплотненийКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036768

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос (ценовых) котировок манжеты и уплотнений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    15.12.2020 16:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Оферта_РТИ_67449.pdf

    ГП036768_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Artem.Mikhaylov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлов Артем Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос (ценовых) котировок манжеты и уплотнений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2020 09:00 GMT +321.12.2020 09:0021.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036768Дата и время окончания срока приема заявок Запрос (ценовых) котировок манжеты и уплотненийКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    21.12.2020 09:0021.12.2020 09:0021.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036768Дата и время вскрытия заявок Запрос (ценовых) котировок манжеты и уплотненийКолпино

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 13:0022.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036768Подведение итогов не позднее Запрос (ценовых) котировок манжеты и уплотненийКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос (ценовых) котировок манжеты и уплотнений

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно оферте

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    СПБ, КолпиноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    22.19.73.113

    Манжеты резинометаллические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/832520/name/600971a2633cd2.35584015

    21.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "манжета "

    Кол-во:

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