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Номер извещения
ГП036774
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка двигателя CAT C 4.4 комплектации лонг блок.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
15.12.2020 17:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
297635, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона, 1
Почтовый адрес
297635, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона, 1
Контактный телефон
+7 978 857-38-83
Факс
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Адрес электронной почты
stolbovojay_bv@sodaplant.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колобов Сергей Иванович
Место рассмотрения предложений
Белогорский р-н
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка двигателя CAT C 4.4 комплектации лонг блок. Arrangment number 318-7147. Sales model C 4. 4. Serial number 44418438
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.12.2020 12:00 GMT +318.12.2020 12:0018.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036774Дата и время окончания срока приема заявок Поставка двигателя CAT C 4.4 комплектации лонг блок. Arrangment number 318-7147. Sales model C 4. 4. Serial number 44418438 Белогорский р-н
Дата и время вскрытия заявок
18.12.2020 13:0018.12.2020 13:0018.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036774Дата и время вскрытия заявок Поставка двигателя CAT C 4.4 комплектации лонг блок. Arrangment number 318-7147. Sales model C 4. 4. Serial number 44418438 Белогорский р-н
Подведение итогов не позднее
21.12.2020 23:5921.12.2020 23:5921.12.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036774Подведение итогов не позднее Поставка двигателя CAT C 4.4 комплектации лонг блок. Arrangment number 318-7147. Sales model C 4. 4. Serial number 44418438 Белогорский р-н
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка двигателя CAT C 4.4 комплектации лонг блок. Arrangment number 318-7147. Sales model C 4. 4. Serial number 44418438
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Требуется поставка двигателя CAT C 4.4 комплектации лонг блок. Arrangment number 318-7147. Sales model C 4. 4. Serial number 44418438.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Респ. Крым, Белогорский район, сквер имени Вильямсона 1. Срок поставки не более 14 дней.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БЕЛОГОРСКИЕ ИЗВЕСТНЯКИ
Все закупки и тендеры БЕЛОГОРСКИЕ ИЗВЕСТНЯКИ
Адрес местонахождения
297635, Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский р-н, с. Ароматное, сквер имени Вильямсона, 1
28.1
28.1
Документация лота
Кол-во: 1
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