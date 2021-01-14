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Номер извещения
ГП036766
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка рабочей документации по техническому перевооружению оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
15.12.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109429, Г. МОСКВА, КВ-Л КАПОТНЯ 2-Й, Д. 1, К. 3,
Почтовый адрес
109429, Г МОСКВА, КВ-Л КАПОТНЯ 2-Й, 1, 3
Контактный телефон
+7 495 734-92-00
Адрес электронной почты
uzru-mnpz@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Юлия Николаевна
Место рассмотрения заявок
Москва
Закупки и тендеры
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Разработка рабочей документации по техническому перевооружению оборудования
Дата и время окончания срока приема заявок
14.01.2021 16:30 GMT +314.01.2021 16:3014.01.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036766Дата и время окончания срока приема заявок Разработка рабочей документации по техническому перевооружению оборудованияМосква
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Разработка рабочей документации по техническому перевооружению оборудования
Официальный сайт, на котором размещена документация
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