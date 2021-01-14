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    Главная / Торги / Разработка рабочей документации по техническому перевооружению оборудования

    Разработка рабочей документации по техническому перевооружению оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 16:3014.01.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036766Дата и время окончания срока приема заявок Разработка рабочей документации по техническому перевооружению оборудованияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП036766

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0047702-331-2020

    Наименование закупки

    Разработка рабочей документации по техническому перевооружению оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    15.12.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ - МОСКОВСКИЙ НПЗ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ - МНПЗ

    Юридический адрес

    109429, Г. МОСКВА, КВ-Л КАПОТНЯ 2-Й, Д. 1, К. 3,

    Почтовый адрес

    109429, Г МОСКВА, КВ-Л КАПОТНЯ 2-Й, 1, 3

    Контактный телефон

    +7 495 734-92-00

    Адрес электронной почты

    uzru-mnpz@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнова Юлия Николаевна

    Место рассмотрения заявок

    Москва

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка рабочей документации по техническому перевооружению оборудования

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2021 16:30 GMT +314.01.2021 16:3014.01.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036766Дата и время окончания срока приема заявок Разработка рабочей документации по техническому перевооружению оборудованияМосква

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Разработка рабочей документации по техническому перевооружению оборудования

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

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