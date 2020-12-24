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Номер извещения
32009805671
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка фильтров и датчика загрязнения.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
15.12.2020 16:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44
Почтовый адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44
Контактный телефон
+7 812 748-63-08
Факс
+7 812 748-63-08
Адрес электронной почты
zakupki@ksrc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бобров Игорь Владимирович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка фильтров и датчика загрязнения.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2020 10:00 GMT +324.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009805671Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтров и датчика загрязнения. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
24.12.2020 10:0024.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009805671Дата и время вскрытия заявок Поставка фильтров и датчика загрязнения. Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фильтров и датчика загрязнения.
Начальная цена
3 519 248,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.44Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП Крыловский государственный научный центр
Все закупки и тендеры ФГУП Крыловский государственный научный центр
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44
28.29
28.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 95.00000
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