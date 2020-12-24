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    Главная / Торги / Поставка фильтров и датчика загрязнения.

    Поставка фильтров и датчика загрязнения.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009805671Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтров и датчика загрязнения. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009805671

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка фильтров и датчика загрязнения.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    15.12.2020 16:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Федеральное государственное унитарное предприятие «Крыловский государственный научный центр»
    Все закупки и тендеры ФГУП Крыловский государственный научный центр

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44

    Контактный телефон

    +7 812 748-63-08

    Факс

    +7 812 748-63-08

    Адрес электронной почты

    zakupki@ksrc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бобров Игорь Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фильтров и датчика загрязнения.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 10:00 GMT +324.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009805671Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтров и датчика загрязнения. Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 10:0024.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009805671Дата и время вскрытия заявок Поставка фильтров и датчика загрязнения. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.12.202024.12.2020 23:0024.12.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009805671Подведение итогов не позднее Поставка фильтров и датчика загрязнения. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фильтров и датчика загрязнения.

    Начальная цена

    3 519 248,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.44Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП Крыловский государственный научный центр
    Все закупки и тендеры ФГУП Крыловский государственный научный центр

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44

    Классификатор ОКПД2

    28.29

    Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29

    Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки"

    Кол-во: 95.00000

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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