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Наименование процедуры
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Щорса, д. 16а, пом. 1., общая площадь - 297,00 кв. м.(открытая территория))
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Щорса, д. 16а, пом. 1.
Номер извещения
ГП036772
Способ реализации
Аренда
Продавец / инициатор продажи
Акционерное Общество Военторг
Предмет договора
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Центр» (Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Щорса, д. 16а, пом. 1., общая площадь - 297,00 кв. м.(открытая территория))
Начальная цена
300.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
89100.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
15-12-2020 17:06 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.01.2021 09:00
Дата и время проведения
25.01.2021 09:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
общая площадь - 297,00 кв. м
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
97000.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
Акционерное Общество Военторг
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+84 956095200 доб. 557
Адрес электронной почты
t.gudova@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гудова Татьяна Борисовна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Контактное лицо продавца/инициатора
Ерепов Дмитрий Сергеевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
center@oaovoentorg.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 917 818-88-44
Адрес местонахождения продавца/инициатора
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
согласно аукционной документации
Требования, предъявляемые к Участнику
согласно аукционной документации
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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