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Номер извещения
32009805591
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка трансформатора для хозяйственных нужд АО «ОКБ «Факел»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
15.12.2020 16:47
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181
Почтовый адрес
236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181
Контактный телефон
+7 4012 55-66-14
Факс
Адрес электронной почты
dementievaev@fakel-russia.com
Ф.И.О. контактного лица
Дементьева Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Калининград
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трансформатора для хозяйственных нужд АО «ОКБ «Факел»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трансформатора для хозяйственных нужд АО «ОКБ «Факел»
Начальная цена
683 402,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «ОКБ «Факел»
Все закупки и тендеры АО «ОКБ «Факел»
Адрес местонахождения
236001, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Московский проспект, дом 181
27.11.41.000
27.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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