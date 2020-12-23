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    Главная / Торги / АПТЕЧКИ

    АПТЕЧКИ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 09:0023.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036764Дата и время окончания срока приема заявок АптечкаКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036764

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    433

    Наименование закупки

    АПТЕЧКИ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 16:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение__433_АПТЕЧКА_.doc

    ГП036764_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2106

    Факс

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Romanovskaya@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романовская Екатерина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аптечка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 09:00 GMT +323.12.2020 09:0023.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036764Дата и время окончания срока приема заявок АптечкаКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2020 09:0023.12.2020 09:0023.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036764Дата и время вскрытия заявок АптечкаКолпино

    Подведение итогов не позднее

    25.12.2020 12:3025.12.2020 12:3025.12.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036764Подведение итогов не позднее АптечкаКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 12:3025.12.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036764Подведение итогов не позднее АптечкаКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аптечка

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    21.20.2

    Препараты лекарственные прочие и материалы, применяемые в медицинских целях

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828398/name/60017b9f50a0c5.89763015

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аптечка первой помощи работникам (футляр-пластик)"

    Кол-во: 20

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