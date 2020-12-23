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Номер извещения
ГП036764
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
АПТЕЧКИ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
15.12.2020 16:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2106
Факс
Адрес электронной почты
Ekaterina.Romanovskaya@iz-lp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Романовская Екатерина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Аптечка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2020 09:00 GMT +323.12.2020 09:0023.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036764Дата и время окончания срока приема заявок АптечкаКолпино
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2020 09:0023.12.2020 09:0023.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036764Дата и время вскрытия заявок АптечкаКолпино
Подведение итогов не позднее
25.12.2020 12:3025.12.2020 12:3025.12.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036764Подведение итогов не позднее АптечкаКолпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.12.202025.12.2020 12:3025.12.2020 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036764Подведение итогов не позднее АптечкаКолпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аптечка
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
21.20.2
Документация лота
Кол-во: 20
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