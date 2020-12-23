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    Главная / Торги / Поставка панелей Випрок - 3000 шт.

    Поставка панелей Випрок - 3000 шт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 17:0023.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036767Дата и время окончания срока приема заявок Поставка панелей Випрок - 3000 шт.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036767

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АГПЗ-КП-КК-П-550

    Наименование закупки

    Поставка панелей Випрок - 3000 шт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    15.12.2020 16:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП036767_second_parts_protocol.rtf

    201202_Карточка_предприятия.ред.3__02.12.2020_.pdf

    201202_Типовая_форма_договора_поставки.ПС.ред.1.3__с_02.12.2020_.doc

    Информационная_карта_запроса_предложения_.doc

    ТЗ__МТР_.pdf

    Форма_КП.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 495 649-30-67 доб. 1131

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    MyshalovIP@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мышалов Илья Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка панелей Випрок - 3000 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 17:00 GMT +323.12.2020 17:0023.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036767Дата и время окончания срока приема заявок Поставка панелей Випрок - 3000 шт.Москва

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2020 12:0029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036767Подведение итогов не позднее Поставка панелей Випрок - 3000 шт.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036767Подведение итогов не позднее Поставка панелей Випрок - 3000 шт.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка панелей Випрок - 3000 шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ст. М-Чесноковская Забайкальской ж.д., код станции: 953701, код получателя: 4970, ОКПО 10353248 или авто до г. Свободный - площадка АГПЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    23.62.10.000

    Изделия из гипса строительные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/844892/name/60212e14e03c26.08786201

    08.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Панель Випрок Tundra 3x1.2м (Арт.S6130)"

    Кол-во: 3000

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