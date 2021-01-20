www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП036761
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка усиленной сетки. Чертеж. СМР. ПО "Москва"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
15.12.2020 16:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39
Почтовый адрес
117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39
Контактный телефон
+7 495 777-26-01 доб. 1180
Адрес электронной почты
Kochetova.SE@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кочетова Светлана Егоровна
Место рассмотрения заявок
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка усиленной сетки. Чертеж. СМР. ПО "Москва"
Дата и время окончания срока приема заявок
20.01.2021 14:00 GMT +320.01.2021 14:0020.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036761Дата и время окончания срока приема заявок Закупка усиленной сетки. Чертеж. СМР. ПО "Москва"Москва
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Закупка усиленной сетки. Чертеж. СМР. ПО "Москва"
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.