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    Главная / Торги / Реализация неликвидных ТМЦ

    Реализация неликвидных ТМЦ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.02.2021 09:0002.02.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036983Дата и время окончания срока приема заявок Реализация неликвидных ТМЦНижний НовгородПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация неликвидных ТМЦ

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе,21.

    Номер извещения

    ГП036983

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

    Предмет договора

    Реализация неликвидных ТМЦ

    Начальная цена

    69891803.42

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    6989180

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    16-12-2020 15:32 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.02.2021 19:00

    Дата и время проведения

    09.02.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Документация_о_реализации_неликвидных_ТМЦ.docx

    Таблица__1.pdf

    Таблица__1.xlsx

    Извещение_реализация_ТМЦ.docx

    Проект_Договора_реализации.pdf

    Изменения_к_Извещению_ГП_036983.pdf

    УВЕДОМЛЕНИЕ.pdf

    ПРОТОКОЛ__3_от_10.02.2021.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Неликвидный металл

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    6997080.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21,

    Контактный телефон

    +7 831 262-01-49

    Адрес электронной почты

    v.n.dyrenkov@nzslp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петров Евгений Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Ермилова Елена Николаевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    v.n.dyrenkov@nzslp.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 831 262-01-49

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победителем признается допущенный участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену договора.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с документацией

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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