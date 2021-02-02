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Наименование процедуры
Реализация неликвидных ТМЦ
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе,21.
Номер извещения
ГП036983
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
Предмет договора
Реализация неликвидных ТМЦ
Начальная цена
69891803.42
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
6989180
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
16-12-2020 15:32 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.02.2021 19:00
Дата и время проведения
09.02.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
Неликвидный металл
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
6997080.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
Юридический адрес
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21,
Контактный телефон
+7 831 262-01-49
Адрес электронной почты
v.n.dyrenkov@nzslp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петров Евгений Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Контактное лицо продавца/инициатора
Ермилова Елена Николаевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
v.n.dyrenkov@nzslp.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 831 262-01-49
Адрес местонахождения продавца/инициатора
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Победителем признается допущенный участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену договора.
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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