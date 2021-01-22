Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка: слесарный инструмент для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Закупка: слесарный инструмент для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.01.2021 18:0022.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036762Дата и время окончания срока приема заявок Закупка: слесарный инструмент для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036762

    Уникальный номер закупки

    INF15207, 15312, 15398, ЕГ0000255, ЕГС000069

    Номер закупки

    INF15207, 15312, 15398, ЕГ0000255, ЕГС000069

    Наименование закупки

    Закупка: слесарный инструмент для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 16:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    инструкция

    договор

    формат оферты

    заявка на участие

    ГП036762_second_parts_protocol___копия.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Maksim.Nemkov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Немков Максим Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка: слесарный инструмент для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.01.2021 18:00 GMT +322.01.2021 18:0022.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036762Дата и время окончания срока приема заявок Закупка: слесарный инструмент для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    22.01.2021 18:0022.01.2021 18:0022.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036762Дата и время вскрытия заявок Закупка: слесарный инструмент для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" Москва

    Подведение итогов не позднее

    02.03.2021 18:0002.03.2021 18:0002.03.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036762Подведение итогов не позднее Закупка: слесарный инструмент для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.03.202102.03.2021 18:0002.03.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036762Подведение итогов не позднее Закупка: слесарный инструмент для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ" Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка: слесарный инструмент для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с форматом оферты

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ст. Соломбалка, г. АрхангельскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 60 дней с даты поставки партии товара
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    24

    Металлы основные

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    25.73

    Инструмент

    28.6

    Инструмент, ножевые изделия и универсальные скобяные изделия

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    договор

    02.06.2021

    заявка на участие

    02.06.2021

    инструкция

    02.06.2021

    формат оферты

    02.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1022732/name/612f21e5d5f009.76084892

    01.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор инструментов электрика НИЭ-01"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Набор бит и сверл 71 предмет"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Набор слесарно-монтажный инструмент"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Набор ступенчатых (шаговых) сверл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Ножницы по металлу GROSS "PIRANHA", 270мм."

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Ножовка по металлу GROSS "PIRANHA", 300 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Фен промышленный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Фен строительный аккумуляторный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Набор трещёточных шарнирных ключей"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Заклепочник ручной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Рюкзак электромонтажника"

    Кол-во: 16

    "Позиция 12"

    "Аккумуляторная угловая шлифмашина"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Дрель-шуруповерт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Краскопульт электрический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Воздуходувка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Пылесос"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Набор головок ударных 3/4", размер 24-38 мм (8 предметов). Hans, № 86609M"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Набор сальниковых экстракторов "KARBON" для извлечения сальниковой набивки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Головка ударная торцевая, 1/2" шестигранная DIN 3129, ISO 2725-2 Gedore K 19"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Крючок для удаления стружки L=300мм ТУ 25.73.60-001-77027535-2017"

    Кол-во: 12

    "Позиция 21"

    "Насадка для динамометрического ключа ITH, артикул 73.00020-2108, для снятия полумуфты компрессоров 034-K-100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Насадка для динамометрического ключа ITH / 73.00020-2106 для снятия полумуфты компрессоров 034-K-100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Шестигранная отверка USAG 234 1/2 дюйма"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Набор инструментов в портфеле KNIPEX KN-989912"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Мультипликатор 1300Nm DREMOPLUS ALU."

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Домкрат EUROJACK 50 т,"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Лестница KRAUSE STABILO алюминиевая с платформой, передвижная односторонняя 4 ступ. 820143 + Поручни"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Лестница KRAUSE STABILO алюминиевая с платформой, передвижная односторонняя 8 ступ. 820181 + Поручни"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Труборез-трещотка niro размер 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Линейка ШД-1-1600 ГОСТ 8026-92 поверочная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Набор торцевых головок 1" 1.1/2-3" AF 15 наименований Gedore D 21 EAU-10 Код 6181790."

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Заклепочник аккумуляторный для вытяжных заклепок SK50 ABSOLUT"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Динамометрический ключ 100-1500 Нм 7455-1500 BAHCO"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Набор электромеханического инструмента 119 позиций FACOM CM.INFO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Пылесос сетевой BOSCH GAS 35 L AFC (0 601 9C3 200)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Пылесос сетевой BOSCH GAS 55 M AFC (0 601 9C3 300)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Шлифмашинка прямая пневматическая, BOSCH арт. 0607261102, 400Вт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "UNF 1/4"-3/4 Набор инструмента для нарезания резьбы HSS-G мелкая резьба Volkel (UNF 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-5/8-3/4; No. 1 + 3; 20 x 7; 38 x 10; 25 x 9; 45 x 14; 30 x 11)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "UNC 1/4"-3/4 Набор инструмента для нарезания резьбы HSS-G Volkel (UNC 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-5/8-3/4; No. 1 + 3; 20 x 7; 38 x 14; 25 x 9 45 x 18; 30 x 11)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Ключ трубный цепной, американская модель 2-12" (Gedore Германия) 122012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Набор цифровых микрометров 0-150/0,001 мм Filetta 908.771"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Набор гладких микрометров 150-300/0,01 мм Filetta 906.058"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "набор 6-гранных головок и аксесуаров в пластиковом кейсе (USAG, Италия) Арт. U6050210 605 3/4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Плита притирочная с канавками для предварительной притирки 630мм х 400мм."

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Динамометрический ключ Gedore Torkofix 4551-85"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Пила сабельная BOSCH GSA 18V-32 Proffesional 06016A8107"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП225343
    Поставка шкафа системы температурного мониторинга и выполнение СМР для объекта: «Строительство ПС 220 кВ «Купчинская» с заходами КЛ 220 кВ (установка силовых трансформаторов мощностью 2х40 МВА ориентировочная протяженность 0,5 км)»
    Поставка шкафа системы температурного мониторинга и выполнение СМР для объекта: «Строительство...
    590761
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014153
    Поставка электротехнических материалов (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027; МГ «Сила Сибири». Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская») в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973)) для нужд АО «СТНГ»
    Поставка электротехнических материалов (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027; МГ...
    593110
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237053
    Аукцион по продаже комплекса «Склад горюче-смазочных материалов», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Вуктыл, производственная зона, район СТ «Урожай». Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже комплекса «Склад горюче-смазочных материалов», расположенного по адресу:...
    593204
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 568 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 11:07
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ЭТП ГПБ
    Публичное предложение № ГП237033
    Публичное предложение в электронной форме по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Публичное предложение в электронной форме по продаже инженерно-технических сетей,...
    593171
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    228 104
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:44
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237023
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт....
    593150
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    648 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:29
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237014
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт....
    593120
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 196 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:21
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП225994
    Аукцион по продаже наружных внутриплощадочных слаботочных сетей (телефонизация), расположенных по адресу: Республика Коми, г.Ухта, просп. А.И.Зерюнова, в районе жилого дома № 8 по проспекту А.И.Зерюнова. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже наружных внутриплощадочных слаботочных сетей (телефонизация), расположенных...
    593080
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    384 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 09:48
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Попозиционная № АП011019
    Поставка электротехнической продукции для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году
    Поставка электротехнической продукции для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"...
    577781
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    11 382 993
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить