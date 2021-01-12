МИ №46/МИ - СМР по подключению объекта капитального строительства «Жилые дома переменной этажности с встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на 1 этаже, подземной двухуровневой автостоянкой и физкультурно-оздоровительным комплексом на ул. Молодежная, в районе ЦРБ в городском округе Химки МО», расположенного по адресам: Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, напротив домов №6 и №8 и Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, в районе ЦРБ для нужд Химкинский филиал ООО "ТСК Мосэнерго" (006-ИП-2022-ХФ-УКС-ВП)