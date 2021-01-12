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    Главная / Торги / Работы по реконструкции водопровода

    Работы по реконструкции водопровода

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 09:0012.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009805428Дата и время окончания срока приема заявок Закупка работ по реконструкции водопровода корп. 26 на отм.-5,400 в осях 2-3/Б-П филиала АО "Корпорация "Комета" - "НПЦ ОЭКН" МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009805428

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Работы по реконструкции водопровода

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    15.12.2020 16:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1._Документация.docx

    2._Проект_договора__реконструкция_водопровода_.doc

    3._Техзадание_реконструкция_водопровода.doc

    4._Локальный_сметный_расчет.rtf

    Итоговый_протокол.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Юридический адрес

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Почтовый адрес

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 495 675-48-43

    Факс

    +7 495 675-01-74

    Адрес электронной почты

    zakupki@corpkometa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петровская Наталья Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка работ по реконструкции водопровода корп. 26 на отм.-5,400 в осях 2-3/Б-П филиала АО "Корпорация "Комета" - "НПЦ ОЭКН"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 09:00 GMT +312.01.2021 09:0012.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009805428Дата и время окончания срока приема заявок Закупка работ по реконструкции водопровода корп. 26 на отм.-5,400 в осях 2-3/Б-П филиала АО "Корпорация "Комета" - "НПЦ ОЭКН" Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 09:00GMT +312.01.2021 09:0012.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009805428Дата и время вскрытия заявок Закупка работ по реконструкции водопровода корп. 26 на отм.-5,400 в осях 2-3/Б-П филиала АО "Корпорация "Комета" - "НПЦ ОЭКН" Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    13.01.202113.01.2021 11:0013.01.2021 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009805428Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка работ по реконструкции водопровода корп. 26 на отм.-5,400 в осях 2-3/Б-П филиала АО "Корпорация "Комета" - "НПЦ ОЭКН" Москва

    Подведение итогов не позднее

    13.01.2021 11:0013.01.2021 11:0013.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009805428Подведение итогов не позднее Закупка работ по реконструкции водопровода корп. 26 на отм.-5,400 в осях 2-3/Б-П филиала АО "Корпорация "Комета" - "НПЦ ОЭКН" Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202113.01.2021 11:0013.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009805428Подведение итогов не позднее Закупка работ по реконструкции водопровода корп. 26 на отм.-5,400 в осях 2-3/Б-П филиала АО "Корпорация "Комета" - "НПЦ ОЭКН" Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка работ по реконструкции водопровода корп. 26 на отм.-5,400 в осях 2-3/Б-П филиала АО "Корпорация "Комета" - "НПЦ ОЭКН"

    Начальная цена

    150 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Адрес местонахождения

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    43.22.11.110

    Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного водоснабжения (т. е. водопроводных), работы по монтажу спринклерных систем

    Классификатор ОКВЭД2

    43.22

    Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827604/name/60004eeac23502.32424210

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха"

    Кол-во: 1.00000

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