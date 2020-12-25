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Номер извещения
32009805527
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка маркированных конвертов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
15.12.2020 16:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1
Почтовый адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1
Контактный телефон
+7 861 279-27-51
Факс
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Адрес электронной почты
Rozovek@krk-rg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Розовек Людмила Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка маркированных конвертов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 11:59 GMT +325.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009805527Дата и время окончания срока приема заявок Поставка маркированных конвертовКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2020 12:0025.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009805527Дата и время вскрытия заявок Поставка маркированных конвертовКраснодар
Подведение итогов не позднее
29.12.2020 16:0029.12.2020 16:0029.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009805527Подведение итогов не позднее Поставка маркированных конвертовКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка маркированных конвертов
Начальная цена
6 816 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Краснодар
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Краснодар
Адрес местонахождения
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1
17.23.12.110
17.23
Документация лота
Кол-во: 7000.00000
Кол-во: 103000.00000
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