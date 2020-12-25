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    Главная / Торги / Поставка маркированных конвертов

    Поставка маркированных конвертов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009805527Дата и время окончания срока приема заявок Поставка маркированных конвертовКраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009805527

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка маркированных конвертов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 16:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    27_2020_Документация.docx

    27_2020_Извещение.doc

    27_2020_Документация_раздел__4_ТЗ.docx

    27_2020_Документация_раздел__5_ПД.docx

    27_2020_Протокол__рассмотрения_и_итогов_для_ЭТП.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром межрегионгаз Краснодар
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Краснодар

    Юридический адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1

    Почтовый адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1

    Контактный телефон

    +7 861 279-27-51

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Rozovek@krk-rg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Розовек Людмила Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка маркированных конвертов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 11:59 GMT +325.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009805527Дата и время окончания срока приема заявок Поставка маркированных конвертовКраснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 12:0025.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009805527Дата и время вскрытия заявок Поставка маркированных конвертовКраснодар

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2020 16:0029.12.2020 16:0029.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009805527Подведение итогов не позднее Поставка маркированных конвертовКраснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 16:0029.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009805527Подведение итогов не позднее Поставка маркированных конвертовКраснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка маркированных конвертов

    Начальная цена

    6 816 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром межрегионгаз Краснодар
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Краснодар

    Адрес местонахождения

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Ленина, 40/1

    Классификатор ОКПД2

    17.23.12.110

    Конверты, письма-секретки

    Классификатор ОКВЭД2

    17.23

    Производство бумажных канцелярских принадлежностей

    Документация лота

    Техническое задание раздел 4 Документации

    15.12.2020

    Извещение

    15.12.2020

    Документация

    15.12.2020

    Проект договора раздел 5 Документации

    15.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822492/name/5feb211c79c7c2.46301149

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Конверт маркированный размер 220*110мм литер А "

    Кол-во: 7000.00000

    "Позиция 2"

    "Конверт маркированный размер 220*110мм литер Д"

    Кол-во: 103000.00000

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