СП-1383-/20 дог Услуги по ремонту и/или замене оборудования С20 (CS2000) производства Genband (Nortel).

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Услуги по ремонту и/или замене Оборудования оказываются Заказчику по мере необходимости на основании согласованной Сторонами Заявки и оплачиваются Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Актов выполненных работ. / г. Казань, ул. Н. Ершова, 57 В