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Номер извещения
32009805440
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
СП-1383-/20 дог Услуги по ремонту и/или замене оборудования С20 (CS2000) производства Genband (Nortel).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме
Дата публикации
15.12.2020 16:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
Почтовый адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Контактный телефон
+7 843 561-07-45
Факс
--
Адрес электронной почты
Dinar.Garayev@tattelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гараев Динар Газинурович
Место рассмотрения предложений
Казань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по ремонту и/или замене оборудования С20 (CS2000) производства Genband (Nortel).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.01.2021 09:00 GMT +319.01.2021 09:0019.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009805440Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по ремонту и/или замене оборудования С20 (CS2000) производства Genband (Nortel).Казань
Дата и время вскрытия заявок
19.01.2021 09:0019.01.2021 09:0019.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009805440Дата и время вскрытия заявок Услуги по ремонту и/или замене оборудования С20 (CS2000) производства Genband (Nortel).Казань
Подведение итогов не позднее
21.01.2021 10:0021.01.2021 10:0021.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009805440Подведение итогов не позднее Услуги по ремонту и/или замене оборудования С20 (CS2000) производства Genband (Nortel).Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по ремонту и/или замене оборудования С20 (CS2000) производства Genband (Nortel).
Начальная цена
720 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 Лот – 1 условная единица в соответствии с приложением №2 Документации по отдельным заявкам. Поставка товара осуществляется партиями, на основании заявок Покупателя
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Казань, ул. Н. Ершова, 57 ВРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
74.90.20
74.90
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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