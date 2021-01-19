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    Главная / Торги / СП-1383-/20 дог Услуги по ремонту и/или замене оборудования С20 (CS2000) производства Genband (Nortel).

    СП-1383-/20 дог Услуги по ремонту и/или замене оборудования С20 (CS2000) производства Genband (Nortel).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.01.2021 09:0019.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009805440Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по ремонту и/или замене оборудования С20 (CS2000) производства Genband (Nortel).КазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009805440

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    СП-1383-/20 дог

    Наименование закупки

    СП-1383-/20 дог Услуги по ремонту и/или замене оборудования С20 (CS2000) производства Genband (Nortel).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме

    Дата публикации

    15.12.2020 16:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    35_СП_1383_20_ремонт_и_замена_оборуд_ия_С20__CS2000__производства_Genband__Nortel_.pdf

    Извещение_о_продлении_23.pdf

    Извещение_о_продлении.pdf

    Документация_Сопоставление_коммерческих_предложений.docx

    ОСНОВНОЙ_ТТК_Сопоставление_КП.docx

    Обновленный_Договор_на_ремонт_по_оборудованию.doc

    Обновленная_Инфокарта.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Юридический адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    Почтовый адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Контактный телефон

    +7 843 561-07-45

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Dinar.Garayev@tattelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гараев Динар Газинурович

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по ремонту и/или замене оборудования С20 (CS2000) производства Genband (Nortel).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 09:00 GMT +319.01.2021 09:0019.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009805440Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по ремонту и/или замене оборудования С20 (CS2000) производства Genband (Nortel).Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    19.01.2021 09:0019.01.2021 09:0019.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009805440Дата и время вскрытия заявок Услуги по ремонту и/или замене оборудования С20 (CS2000) производства Genband (Nortel).Казань

    Подведение итогов не позднее

    21.01.2021 10:0021.01.2021 10:0021.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009805440Подведение итогов не позднее Услуги по ремонту и/или замене оборудования С20 (CS2000) производства Genband (Nortel).Казань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 10:0021.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009805440Подведение итогов не позднее Услуги по ремонту и/или замене оборудования С20 (CS2000) производства Genband (Nortel).Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по ремонту и/или замене оборудования С20 (CS2000) производства Genband (Nortel).

    Начальная цена

    720 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 Лот – 1 условная единица в соответствии с приложением №2 Документации по отдельным заявкам. Поставка товара осуществляется партиями, на основании заявок Покупателя

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Казань, ул. Н. Ершова, 57 ВРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Услуги по ремонту и/или замене Оборудования оказываются Заказчику по мере необходимости на основании согласованной Сторонами Заявки и оплачиваются Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Актов выполненных работ. / г. Казань, ул. Н. Ершова, 57 В
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    74.90.20

    Услуги профессиональные, технические и коммерческие, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    74.90

    Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/841113/name/601950ba0e5819.27506643

    02.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по ремонту и/или замене оборудования С20 (CS2000) производства Genband (Nortel)."

    Кол-во: 1.00000

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