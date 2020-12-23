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Номер извещения
ГП048162
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Химия, масла и прочее ТМЦ. (ДЕЛИМЫЙ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.12.2020 12:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5
Почтовый адрес
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А
Контактный телефон
+7 126 47-15151 доб. 9380
Факс
+7 81375 6-10-00
Адрес электронной почты
nikolay.kivatskiy@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кивацкий Николай Михайлович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Химия, масла и прочее ТМЦ. (ДЕЛИМЫЙ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2020 15:00 GMT +323.12.2020 15:0023.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048162Дата и время окончания срока приема заявок Химия, масла и прочее ТМЦ. (ДЕЛИМЫЙ)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2020 15:0023.12.2020 15:0023.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048162Дата и время вскрытия заявок Химия, масла и прочее ТМЦ. (ДЕЛИМЫЙ)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
31.12.2020 07:0031.12.2020 07:0031.12.2020 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048162Подведение итогов не позднее Химия, масла и прочее ТМЦ. (ДЕЛИМЫЙ)Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Химия, масла и прочее ТМЦ. (ДЕЛИМЫЙ)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
Адрес местонахождения
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А
46.71.13.142
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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