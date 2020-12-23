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    Главная / Торги / Химия, масла и прочее ТМЦ. (ДЕЛИМЫЙ)

    Химия, масла и прочее ТМЦ. (ДЕЛИМЫЙ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 15:0023.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048162Дата и время окончания срока приема заявок Химия, масла и прочее ТМЦ. (ДЕЛИМЫЙ)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048162

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Химия, масла и прочее ТМЦ. (ДЕЛИМЫЙ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 12:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Для_заполнения______ОБЯЗАТЕЛЬНО_.XLSX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Юридический адрес

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    Почтовый адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Контактный телефон

    +7 126 47-15151 доб. 9380

    Факс

    +7 81375 6-10-00

    Адрес электронной почты

    nikolay.kivatskiy@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кивацкий Николай Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Химия, масла и прочее ТМЦ. (ДЕЛИМЫЙ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 15:00 GMT +323.12.2020 15:0023.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048162Дата и время окончания срока приема заявок Химия, масла и прочее ТМЦ. (ДЕЛИМЫЙ)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2020 15:0023.12.2020 15:0023.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048162Дата и время вскрытия заявок Химия, масла и прочее ТМЦ. (ДЕЛИМЫЙ)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2020 07:0031.12.2020 07:0031.12.2020 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048162Подведение итогов не позднее Химия, масла и прочее ТМЦ. (ДЕЛИМЫЙ)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 07:0031.12.2020 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048162Подведение итогов не позднее Химия, масла и прочее ТМЦ. (ДЕЛИМЫЙ)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Химия, масла и прочее ТМЦ. (ДЕЛИМЫЙ)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Адрес местонахождения

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Классификатор ОКПД2

    46.71.13.142

    Услуги по оптовой торговле сжиженными углеводородными газами по нерегулируемым государством ценам (тарифам)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "См. файл во вложении"

    Кол-во: 1

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