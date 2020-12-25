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Номер извещения
32009805427
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по лабораторной диагностике для сотрудников организации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
15.12.2020 16:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Контактный телефон
+7 495 647-42-72
Факс
Адрес электронной почты
chudinov_oi@spacecorp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Буланов Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по лабораторной диагностике для сотрудников организации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 12:00 GMT +325.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009805427Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по лабораторной диагностике для сотрудников организации Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2020 12:3025.12.2020 12:3025.12.2020 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009805427Дата и время вскрытия заявок Услуги по лабораторной диагностике для сотрудников организации Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Подведение итогов не позднее
22.01.2021 18:0022.01.2021 18:0022.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009805427Подведение итогов не позднее Услуги по лабораторной диагностике для сотрудников организации Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по лабораторной диагностике для сотрудников организации
Начальная цена
1 412 004,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
86.22.11.000
86.90
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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