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    Главная / Торги / Услуги по лабораторной диагностике для сотрудников организации

    Услуги по лабораторной диагностике для сотрудников организации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009805427Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по лабораторной диагностике для сотрудников организации Москва, ул. Авиамоторная, д. 53Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009805427

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по лабораторной диагностике для сотрудников организации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 16:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация_на_оказание_услуг_по_лабораторной_диагностике_для_сотру.docx

    32009805427_подведения.pdf

    32009805427_рассмотрения.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 647-42-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    chudinov_oi@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буланов Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по лабораторной диагностике для сотрудников организации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 12:00 GMT +325.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009805427Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по лабораторной диагностике для сотрудников организации Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 12:3025.12.2020 12:3025.12.2020 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009805427Дата и время вскрытия заявок Услуги по лабораторной диагностике для сотрудников организации Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Подведение итогов не позднее

    22.01.2021 18:0022.01.2021 18:0022.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009805427Подведение итогов не позднее Услуги по лабораторной диагностике для сотрудников организации Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 18:0022.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009805427Подведение итогов не позднее Услуги по лабораторной диагностике для сотрудников организации Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по лабораторной диагностике для сотрудников организации

    Начальная цена

    1 412 004,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    86.22.11.000

    Услуги по проведению и расшифровке медицинских исследований

    Классификатор ОКВЭД2

    86.90

    Деятельность в области медицины прочая

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823358/name/5fec4165217024.27807912

    30.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823356/name/5fec4161bc6760.89458720

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области медицины прочая"

    Кол-во: 1.00000

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