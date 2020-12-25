Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на поставку трубы стальной

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на поставку трубы стальной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009805417Дата и время окончания срока приема заявок По настоящему договору Поставщик обязуется поставить в собственность Покупателю трубу стальную (именуемое в дальнейшем - Товар), указанные в перечне поставляемого товара Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить его на условиях настоящего Договора. Ассортимент и количество товара определяется на основании заявки на каждую партию товараЛипецкПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009805417

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на поставку трубы стальной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    15.12.2020 16:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Труба_стальная_322.rar

    Итоговый_протокол_322.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК

    Юридический адрес

    398059, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, УЛ М.И. НЕДЕЛИНА, 25,

    Почтовый адрес

    398059

    Контактный телефон

    +7 4742 50-57-40

    Факс

    +7 4742 22-44-36

    Адрес электронной почты

    kokovin@oblgas.lipetsk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коковин Юрий Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Липецк

    Закупки и тендеры Липецкая область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    По настоящему договору Поставщик обязуется поставить в собственность Покупателю трубу стальную (именуемое в дальнейшем - Товар), указанные в перечне поставляемого товара Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить его на условиях настоящего Договора. Ассортимент и количество товара определяется на основании заявки на каждую партию товара

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009805417Подведение итогов не позднее По настоящему договору Поставщик обязуется поставить в собственность Покупателю трубу стальную (именуемое в дальнейшем - Товар), указанные в перечне поставляемого товара Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить его на условиях настоящего Договора. Ассортимент и количество товара определяется на основании заявки на каждую партию товараЛипецк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    По настоящему договору Поставщик обязуется поставить в собственность Покупателю трубу стальную (именуемое в дальнейшем - Товар), указанные в перечне поставляемого товара Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить его на условиях настоящего Договора. Ассортимент и количество товара определяется на основании заявки на каждую партию товара

    Начальная цена

    16 659 135,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Липецк, ул. Ударников д.100Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата полученного Покупателем Товара производится в течение первых 15 календарных дней после получения товара

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК

    Адрес местонахождения

    398059, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, УЛ М.И. НЕДЕЛИНА, 25,

    398059

    Классификатор ОКПД2

    24.20.33

    Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/821994/name/5feaf0382fade3.58892045

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство стальных труб, полых профилей и фитингов"

    Кол-во: 233.02000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ТУЛАГОРГАЗ
    Конкурентный отбор № 32211068781
    Поставка трубы
    Поставка трубы
    591737
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 481 971
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тульская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ
    Запрос предложений № 32211047637
    Стальные трубы
    Стальные трубы
    588432
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 860 700
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Запрос предложений № 32211062974
    Поставка трубы стальной
    Поставка трубы стальной
    590933
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    210 387 144
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ
    Запрос предложений № 32211049783
    Поставка труб стальных
    Поставка труб стальных
    588789
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    6 611 479
    Лоты:
    1
    Регион:
    Чувашская республика
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить