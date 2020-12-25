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    Главная / Торги / Поставка комплектующих производства PENTAIR, Nordmann, TYCO и пр.

    Поставка комплектующих производства PENTAIR, Nordmann, TYCO и пр.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 13:0025.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036759Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих производства PENTAIR, Nordmann, TYCO и пр.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036759

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих производства PENTAIR, Nordmann, TYCO и пр.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 16:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП036759_second_parts_protocol.rtf

    Перечень_МТР___форма_ТКП.xlsx

    Опросный_лист__1.pdf

    Опросный_лист__2.pdf

    ИНСТРУКЦИЯ.docx

    Приложение_1_Заявка_на_участие.doc

    Требования_к_поставке.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 13737

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Roman.Shamyanov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шамьянов Роман Ринатович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектующих производства PENTAIR, Nordmann, TYCO и пр.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 13:00 GMT +325.12.2020 13:0025.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036759Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих производства PENTAIR, Nordmann, TYCO и пр.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 13:0025.12.2020 13:0025.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036759Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектующих производства PENTAIR, Nordmann, TYCO и пр.Москва

    Подведение итогов не позднее

    05.02.2021 15:0005.02.2021 15:0005.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036759Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих производства PENTAIR, Nordmann, TYCO и пр.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.02.202105.02.2021 15:0005.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036759Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих производства PENTAIR, Nordmann, TYCO и пр.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих производства PENTAIR, Nordmann, TYCO и пр.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/844499/name/6020e8530a23e8.60539003

    08.02.2021

    Типовой договор поставки

    25.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МОНИТОР ЖК 24-ДЮЙМОВЫЙ LED Asus PA248."

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Трубный переходник для JBM-100 and T-100, PENTAIR JBM-SPA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Трубный переходник для E-100, JBS-100 и JS-100, PENTAIR JBS-SPA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Набор для сращивания греющих кабелей S-19"

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "Набор для сращивания греющего кабеля S-21"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "Изоляционное одеяло VRV, THERMON"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Кассета для фильтра Канал-ФКП-40-20-F5"

    Кол-во: 24

    "Позиция 8"

    "Термостат 0-60°C 1NC IP20 артикул изделия: ETR202"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Термостат 0-60°C 1NO IP20 артикул изделия: ETR201"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Шланг изолирующий ø55мм, арт. 2538839"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Паровой цилиндр Nordmann , Артикул 6564A"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Крышка подачи исходной воды (Х-Line feed cap) 14154"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Крышка отвода концентрата (XLine concentrate cap) 14153"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Муфта соединительная POLJ-42/1X120-240"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Картридер Transcend TS-RDP8K Multi-Card Reader Black"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Разъем RJ45 экранированный для кабеля категории 6,безынструментальный"

    Кол-во: 200

    "Позиция 17"

    "Эластомерная (силиконовая) концевая муфта 6/10 кВ, без кабельного наконечника, для кабельной жилы диапазон сечения 25…95 мм2 3 x AIN 10 GR.1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Кабельный наконечник C 16-95x16"

    Кол-во: 8

    "Позиция 19"

    "Винтовой кабельный наконечник для заземления проволочного экрана 1070/1x10 MS"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Термоусаживаемая трубка MWTM 35/12-1000/S"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода ЕАКТ-1675-СЕЕ01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Медная гальванизированная сетка ЕРРА-009-6000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Лента герметизирующая S 1052-1-500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Термоусаживаемая трубка WCSM 90/25-1000/S"

    Кол-во: 2

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