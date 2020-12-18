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Номер извещения
ГП036765
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка электроустановочных материалов для АГХК ВВПС-4000
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
15.12.2020 16:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Контактный телефон
+7 495 649-30-67 доб. 1332
Факс
+7 495 649-30-67
Адрес электронной почты
SergeevAS@promstroi-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сергеев Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка электроустановочных материалов для АГХК ВВПС-4000
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.12.2020 17:00 GMT +318.12.2020 17:0018.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036765Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электроустановочных материалов для АГХК ВВПС-4000Москва
Подведение итогов не позднее
19.01.2021 16:3019.01.2021 16:3019.01.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036765Подведение итогов не позднее Поставка электроустановочных материалов для АГХК ВВПС-4000Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электроустановочных материалов для АГХК ВВПС-4000
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
105900 - ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ, ДФО, Амурская область, Свободненский район, г. Свободный, объект АГПЗ.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПРОМСТРОЙ
Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ
Адрес местонахождения
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
27.33.11.140
Документация лота
Кол-во: 80
Кол-во: 8
Кол-во: 40
Кол-во: 106
Кол-во: 16
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 200
Кол-во: 4700
Кол-во: 680
Кол-во: 5170
Кол-во: 70
Кол-во: 60
Кол-во: 85
Кол-во: 940
Кол-во: 150
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 14
Кол-во: 5
Кол-во: 12
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 158
Кол-во: 167
Кол-во: 26
Кол-во: 1239
Кол-во: 24
Кол-во: 37
Кол-во: 24
Кол-во: 65
Кол-во: 64
Кол-во: 54
Кол-во: 12
Кол-во: 8
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 85
Кол-во: 4955
Кол-во: 5672
Кол-во: 94
Кол-во: 4968
Кол-во: 7077
Кол-во: 107
Кол-во: 34
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 39120
Кол-во: 1830
Кол-во: 700
Кол-во: 840
Кол-во: 2100
Кол-во: 152
Кол-во: 1032
Кол-во: 4746
Кол-во: 168
Кол-во: 1302
Кол-во: 265
Кол-во: 742
Кол-во: 14000
Кол-во: 108
Кол-во: 24
Кол-во: 21
Кол-во: 48
Кол-во: 36
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 111
Кол-во: 444
Кол-во: 369
Кол-во: 138
Кол-во: 24
Кол-во: 24
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