Поставка электроустановочных материалов для АГХК ВВПС-4000

Подведение итогов не позднее

Дата и время окончания срока приема заявок

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Размер обеспечения заявки (в рублях)

Цена не указана

Поставка электроустановочных материалов для АГХК ВВПС-4000

Цена договора и требования к обеспечению

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Оплата 100% в течении 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

РФ, ДФО, Амурская область, Свободненский район, г. Свободный, объект АГПЗ. Рассчитать логистику >

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Требования к электронной подписи поставщиков

Не указан

Официальный сайт, на котором размещена документация

Требования к документации

117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

АО ПРОМСТРОЙ Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Хомут металл с рез (87-92) М8 в комплекте" Кол-во: 80

"Позиция 2" "Хомут металл с рез (75-80) М10 в комплекте" Кол-во: 8

"Позиция 3" "Хомут с шурупом и дюбелем для крепления труб d50мм" Кол-во: 40

"Позиция 4" "Хомут с шурупом и дюбелем для крепления труб d40мм" Кол-во: 106

"Позиция 5" "Хомут с шурупом и дюбелем для крепления труб d32мм" Кол-во: 16

"Позиция 6" "Хомут с шурупом и дюбелем для крепления труб d25мм" Кол-во: 100

"Позиция 7" "Хомут с шурупом и дюбелем для крепления труб d20мм" Кол-во: 20

"Позиция 8" "Лента перфорированная 20х07" Кол-во: 200

"Позиция 9" "Болт М8х35" Кол-во: 4700

"Позиция 10" "Шайба М8 усиленная" Кол-во: 680

"Позиция 11" "Гайка М8" Кол-во: 5170

"Позиция 12" "Гайка соединительная М8" Кол-во: 70

"Позиция 13" "Шайба М10 усиленная" Кол-во: 60

"Позиция 14" "Гайка М10" Кол-во: 85

"Позиция 15" "Лента прокладочная самоклеющаяся 5*10" Кол-во: 940

"Позиция 16" "Лента прокладочная самоклеющаяся 5*20" Кол-во: 150

"Позиция 17" "Выключатель вводной ,3п,160 А" Кол-во: 2

"Позиция 18" "Выключатель вводной ,3п,100 А" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Выключатель групповой ,3п,50 А" Кол-во: 4

"Позиция 20" "Выключатель групповой ,3п,40 А" Кол-во: 4

"Позиция 21" "Выключатель групповой ,3п,32 А" Кол-во: 8

"Позиция 22" "Выключатель групповой ,3п,25 А" Кол-во: 14

"Позиция 23" "Выключатель групповой ,3п,20 А" Кол-во: 5

"Позиция 24" "Выключатель групповой ,3п,16 А" Кол-во: 12

"Позиция 25" "Выключатель групповой ,1п,25 А" Кол-во: 2

"Позиция 26" "Выключатель групповой ,1п,20 А" Кол-во: 2

"Позиция 27" "Выключатель групповой ,1п,16 А" Кол-во: 5

"Позиция 28" "Выключатель групповой ,1п,10 А" Кол-во: 2

"Позиция 29" "Выключатель групповой ,1п,6 А" Кол-во: 12

"Позиция 30" "Выключатель автоматический ,3п,63 А" Кол-во: 10

"Позиция 31" "Автомат дифференциальный 2п. 16А, 30мА" Кол-во: 6

"Позиция 32" "Автомат дифференциальный 4п. 25А, 30мА" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Автомат дифференциальный 2п. 25А, 30мА" Кол-во: 2

"Позиция 34" "Выключатель автоматический ,3п,160 А" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Кабель-канал пвх сеч. 100х40мм" Кол-во: 158

"Позиция 36" "Кабель-канал пвх сеч. 25х40мм" Кол-во: 167

"Позиция 37" "Кабель-канал пвх сеч. 25х25мм" Кол-во: 26

"Позиция 38" "Кабель-канал пвх сеч. 25х16мм" Кол-во: 1239

"Позиция 39" "Кабель-канал пвх напольный сеч.70х16мм" Кол-во: 24

"Позиция 40" "Розетка одинарная ,е/с с/п" Кол-во: 37

"Позиция 41" "Розетка 3ф 32А" Кол-во: 24

"Позиция 42" "Выключатель одноклавишный" Кол-во: 65

"Позиция 43" "Светильник светодиодный ДПО-38W" Кол-во: 64

"Позиция 44" "Светильник светодиодный ДВО-38W" Кол-во: 54

"Позиция 45" "Светильник светодиодный ДСП-38Вт" Кол-во: 12

"Позиция 46" "Светильник с КЛЛ ,18Вт" Кол-во: 8

"Позиция 47" "Светильник с КЛЛ ,18Вт, IP54" Кол-во: 12

"Позиция 48" "Свтильник аварийный с ак. батареей" Кол-во: 12

"Позиция 49" "Труба гофрированная ПВХ d16" Кол-во: 85

"Позиция 50" "Труба гофрированная ПВХ d20" Кол-во: 4955

"Позиция 51" "Труба гофрированная ПВХ d25" Кол-во: 5672

"Позиция 52" "Клипсы d16" Кол-во: 94

"Позиция 53" "Клипсы d20" Кол-во: 4968

"Позиция 54" "Клипсы d25" Кол-во: 7077

"Позиция 55" "Металлорукав МРПИ" Кол-во: 107

"Позиция 56" "Термоусаживаемая труба ТУТ 60/30" Кол-во: 34

"Позиция 57" "Болт гайка шайба м6" Кол-во: 60

"Позиция 58" "Наконечник НКИ 6" Кол-во: 60

"Позиция 59" "Кабель-канал 25х16" Кол-во: 39120

"Позиция 60" "Кабель-канал 40х25" Кол-во: 1830

"Позиция 61" "Кабель-канал 100х60" Кол-во: 700

"Позиция 62" "Труба гофрированная ПВХ d32" Кол-во: 840

"Позиция 63" "Труба гофрированная ПВХ d40" Кол-во: 2100

"Позиция 64" "Хомуты 250" Кол-во: 152

"Позиция 65" "Розетка 1-местная с заземляющим контактом" Кол-во: 1032

"Позиция 66" "Розетка 2-местная с заземляющим контактом" Кол-во: 4746

"Позиция 67" "Розетка стационарная ССИ (380В)" Кол-во: 168

"Позиция 68" "Выключатель 1-клавишный" Кол-во: 1302

"Позиция 69" "Выключатель 2-клавишный" Кол-во: 265

"Позиция 70" "Наконечник под кабель PE S=6мм2" Кол-во: 742

"Позиция 71" "Метизы 6мм" Кол-во: 14000

"Позиция 72" "Светильник потолочный Светодиодный" Кол-во: 108

"Позиция 73" "Светильник потолочный Влагозащищенный Светодиодный" Кол-во: 24

"Позиция 74" "Светильник накладной НПП" Кол-во: 21

"Позиция 75" "Светильник аварийного освещения" Кол-во: 48

"Позиция 76" "Светильник РСП 250" Кол-во: 36

"Позиция 77" "Розетка 1-местная с заземляющим контактом (влагозащищенная)" Кол-во: 6

"Позиция 78" "Розетка 2-местная с заземляющим контактом (влагозащищенная)" Кол-во: 6

"Позиция 79" "Розетка стационарная" Кол-во: 6

"Позиция 80" "Вилка стационарная" Кол-во: 6

"Позиция 81" "Коробка распределительная 70х70" Кол-во: 111

"Позиция 82" "Зажим винтовой" Кол-во: 444

"Позиция 83" "Кабель-канал 100х40" Кол-во: 369

"Позиция 84" "Соединение на стык крышки GAN" Кол-во: 138

"Позиция 85" "Крепеж под заземление" Кол-во: 24