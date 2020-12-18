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    Главная / Торги / Поставка электроустановочных материалов для АГХК ВВПС-4000

    Поставка электроустановочных материалов для АГХК ВВПС-4000

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2020 17:0018.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036765Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электроустановочных материалов для АГХК ВВПС-4000МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036765

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электроустановочных материалов для АГХК ВВПС-4000

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    15.12.2020 16:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ.docx

    Типовая_форма_договора_поставки.ПС.ред.1.3__с_02.12.2020_.doc

    Форма_КП.xlsx

    Информационная_карта_запроса_предложения.doc

    ГП036765_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 495 649-30-67 доб. 1332

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    SergeevAS@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сергеев Алексей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электроустановочных материалов для АГХК ВВПС-4000

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.12.2020 17:00 GMT +318.12.2020 17:0018.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036765Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электроустановочных материалов для АГХК ВВПС-4000Москва

    Подведение итогов не позднее

    19.01.2021 16:3019.01.2021 16:3019.01.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036765Подведение итогов не позднее Поставка электроустановочных материалов для АГХК ВВПС-4000Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 16:3019.01.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036765Подведение итогов не позднее Поставка электроустановочных материалов для АГХК ВВПС-4000Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электроустановочных материалов для АГХК ВВПС-4000

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    105900 - ед.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РФ, ДФО, Амурская область, Свободненский район, г. Свободный, объект АГПЗ.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течении 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    27.33.11.140

    Выключатели и переключатели неавтоматические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/868059/name/604a0be0be3a98.30947455

    11.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Хомут металл с рез (87-92) М8 в комплекте"

    Кол-во: 80

    "Позиция 2"

    "Хомут металл с рез (75-80) М10 в комплекте"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Хомут с шурупом и дюбелем для крепления труб d50мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 4"

    "Хомут с шурупом и дюбелем для крепления труб d40мм"

    Кол-во: 106

    "Позиция 5"

    "Хомут с шурупом и дюбелем для крепления труб d32мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 6"

    "Хомут с шурупом и дюбелем для крепления труб d25мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Хомут с шурупом и дюбелем для крепления труб d20мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Лента перфорированная 20х07"

    Кол-во: 200

    "Позиция 9"

    "Болт М8х35"

    Кол-во: 4700

    "Позиция 10"

    "Шайба М8 усиленная"

    Кол-во: 680

    "Позиция 11"

    "Гайка М8"

    Кол-во: 5170

    "Позиция 12"

    "Гайка соединительная М8"

    Кол-во: 70

    "Позиция 13"

    "Шайба М10 усиленная"

    Кол-во: 60

    "Позиция 14"

    "Гайка М10"

    Кол-во: 85

    "Позиция 15"

    "Лента прокладочная самоклеющаяся 5*10"

    Кол-во: 940

    "Позиция 16"

    "Лента прокладочная самоклеющаяся 5*20"

    Кол-во: 150

    "Позиция 17"

    "Выключатель вводной ,3п,160 А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Выключатель вводной ,3п,100 А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Выключатель групповой ,3п,50 А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Выключатель групповой ,3п,40 А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Выключатель групповой ,3п,32 А"

    Кол-во: 8

    "Позиция 22"

    "Выключатель групповой ,3п,25 А"

    Кол-во: 14

    "Позиция 23"

    "Выключатель групповой ,3п,20 А"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Выключатель групповой ,3п,16 А"

    Кол-во: 12

    "Позиция 25"

    "Выключатель групповой ,1п,25 А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Выключатель групповой ,1п,20 А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Выключатель групповой ,1п,16 А"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Выключатель групповой ,1п,10 А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Выключатель групповой ,1п,6 А"

    Кол-во: 12

    "Позиция 30"

    "Выключатель автоматический ,3п,63 А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Автомат дифференциальный 2п. 16А, 30мА"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Автомат дифференциальный 4п. 25А, 30мА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Автомат дифференциальный 2п. 25А, 30мА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Выключатель автоматический ,3п,160 А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Кабель-канал пвх сеч. 100х40мм"

    Кол-во: 158

    "Позиция 36"

    "Кабель-канал пвх сеч. 25х40мм"

    Кол-во: 167

    "Позиция 37"

    "Кабель-канал пвх сеч. 25х25мм"

    Кол-во: 26

    "Позиция 38"

    "Кабель-канал пвх сеч. 25х16мм"

    Кол-во: 1239

    "Позиция 39"

    "Кабель-канал пвх напольный сеч.70х16мм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 40"

    "Розетка одинарная ,е/с с/п"

    Кол-во: 37

    "Позиция 41"

    "Розетка 3ф 32А"

    Кол-во: 24

    "Позиция 42"

    "Выключатель одноклавишный"

    Кол-во: 65

    "Позиция 43"

    "Светильник светодиодный ДПО-38W"

    Кол-во: 64

    "Позиция 44"

    "Светильник светодиодный ДВО-38W"

    Кол-во: 54

    "Позиция 45"

    "Светильник светодиодный ДСП-38Вт"

    Кол-во: 12

    "Позиция 46"

    "Светильник с КЛЛ ,18Вт"

    Кол-во: 8

    "Позиция 47"

    "Светильник с КЛЛ ,18Вт, IP54"

    Кол-во: 12

    "Позиция 48"

    "Свтильник аварийный с ак. батареей"

    Кол-во: 12

    "Позиция 49"

    "Труба гофрированная ПВХ d16"

    Кол-во: 85

    "Позиция 50"

    "Труба гофрированная ПВХ d20"

    Кол-во: 4955

    "Позиция 51"

    "Труба гофрированная ПВХ d25"

    Кол-во: 5672

    "Позиция 52"

    "Клипсы d16"

    Кол-во: 94

    "Позиция 53"

    "Клипсы d20"

    Кол-во: 4968

    "Позиция 54"

    "Клипсы d25"

    Кол-во: 7077

    "Позиция 55"

    "Металлорукав МРПИ"

    Кол-во: 107

    "Позиция 56"

    "Термоусаживаемая труба ТУТ 60/30"

    Кол-во: 34

    "Позиция 57"

    "Болт гайка шайба м6"

    Кол-во: 60

    "Позиция 58"

    "Наконечник НКИ 6"

    Кол-во: 60

    "Позиция 59"

    "Кабель-канал 25х16"

    Кол-во: 39120

    "Позиция 60"

    "Кабель-канал 40х25"

    Кол-во: 1830

    "Позиция 61"

    "Кабель-канал 100х60"

    Кол-во: 700

    "Позиция 62"

    "Труба гофрированная ПВХ d32"

    Кол-во: 840

    "Позиция 63"

    "Труба гофрированная ПВХ d40"

    Кол-во: 2100

    "Позиция 64"

    "Хомуты 250"

    Кол-во: 152

    "Позиция 65"

    "Розетка 1-местная с заземляющим контактом"

    Кол-во: 1032

    "Позиция 66"

    "Розетка 2-местная с заземляющим контактом"

    Кол-во: 4746

    "Позиция 67"

    "Розетка стационарная ССИ (380В)"

    Кол-во: 168

    "Позиция 68"

    "Выключатель 1-клавишный"

    Кол-во: 1302

    "Позиция 69"

    "Выключатель 2-клавишный"

    Кол-во: 265

    "Позиция 70"

    "Наконечник под кабель PE S=6мм2"

    Кол-во: 742

    "Позиция 71"

    "Метизы 6мм"

    Кол-во: 14000

    "Позиция 72"

    "Светильник потолочный Светодиодный"

    Кол-во: 108

    "Позиция 73"

    "Светильник потолочный Влагозащищенный Светодиодный"

    Кол-во: 24

    "Позиция 74"

    "Светильник накладной НПП"

    Кол-во: 21

    "Позиция 75"

    "Светильник аварийного освещения"

    Кол-во: 48

    "Позиция 76"

    "Светильник РСП 250"

    Кол-во: 36

    "Позиция 77"

    "Розетка 1-местная с заземляющим контактом (влагозащищенная)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 78"

    "Розетка 2-местная с заземляющим контактом (влагозащищенная)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 79"

    "Розетка стационарная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 80"

    "Вилка стационарная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 81"

    "Коробка распределительная 70х70"

    Кол-во: 111

    "Позиция 82"

    "Зажим винтовой"

    Кол-во: 444

    "Позиция 83"

    "Кабель-канал 100х40"

    Кол-во: 369

    "Позиция 84"

    "Соединение на стык крышки GAN"

    Кол-во: 138

    "Позиция 85"

    "Крепеж под заземление"

    Кол-во: 24

    "Позиция 86"

    "Болт М6+гайка М6+шайба"

    Кол-во: 24

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    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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