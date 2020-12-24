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Номер извещения
32009805276
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка токарного инструмента ГОСТ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
15.12.2020 16:22
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
390043, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, пр. Шабулина, 2а
Почтовый адрес
390043, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, пр. Шабулина, 2а
Контактный телефон
4912 доб.938-371
Факс
+7 4912 93-84-53
Адрес электронной почты
oozd@kznamya.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бормотов Юрий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Рязань, пр. Шабулина, 2а
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка токарного инструмента ГОСТ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка токарного инструмента ГОСТ
Начальная цена
513 117,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
390043, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, пр. Шабулина, 2аРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО завод Красное знамя
Все закупки и тендеры ПАО завод Красное знамя
Адрес местонахождения
390043, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, пр. Шабулина, 2а
25.73.40.272
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4351.00000
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