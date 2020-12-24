Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка токарного инструмента ГОСТ

    Поставка токарного инструмента ГОСТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 11:0024.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009805276Дата и время окончания срока приема заявок Поставка токарного инструмента ГОСТРязань, пр. Шабулина, 2аПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009805276

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка токарного инструмента ГОСТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    15.12.2020 16:22

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_поставка_товара__только_СМСП_.doc

    Извещение_поставка_товара__только_СМСП_.docx

    Приложение___1_Форма_заявки_часть_1.doc

    Приложение___1_Форма_заявки_часть_2_с_приложением.doc

    Приложение___3_Декларации_о_соответствии_участника_закупки_критериям_отнесения_к_СМП.doc

    Приложение___6_Письмо_об_отсутствии_необходимости_одобрения_сделки_органами_упр.docx

    Приложение___7_Письмо_об_отсутствии_необходимости_одобрения_сделки_органами_упр.docx

    Приложение___2_Форма_технического_предложения._Поставка_товара..docx

    Приложение___5_Форма_декларации.docx

    Приложение___2.1_Правила_оформления_технического_предложения._Поставка_товара..docx

    Приложение___4_Декларация_об_отсутствии_принадлежности_участника_закупки_к_СМП.docx

    Приложение___8_Проект_договора.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество завод Красное знамя
    Все закупки и тендеры ПАО завод Красное знамя

    Юридический адрес

    390043, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, пр. Шабулина, 2а

    Почтовый адрес

    390043, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, пр. Шабулина, 2а

    Контактный телефон

    4912 доб.938-371

    Факс

    +7 4912 93-84-53

    Адрес электронной почты

    oozd@kznamya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бормотов Юрий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Рязань, пр. Шабулина, 2а

    Закупки и тендеры Рязанская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка токарного инструмента ГОСТ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 17:0019.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009805276Подведение итогов не позднее Поставка токарного инструмента ГОСТРязань, пр. Шабулина, 2а

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка токарного инструмента ГОСТ

    Начальная цена

    513 117,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    390043, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, пр. Шабулина, 2аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество завод Красное знамя»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО завод Красное знамя
    Все закупки и тендеры ПАО завод Красное знамя

    Адрес местонахождения

    390043, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, пр. Шабулина, 2а

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40.272

    Резцы твердосплавные

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 4351.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП213496
    Поставка инструмента слесарного для нужд РМУ и УКПГ-1
    Поставка инструмента слесарного для нужд РМУ и УКПГ-1
    588158
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить