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Номер извещения
32009805281
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме на закупку офисного программного обеспечения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
15.12.2020 16:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,
Почтовый адрес
115162, Москва, ул.Шаболовка, 37
Контактный телефон
+7 495 730-03-87
Факс
Адрес электронной почты
asadykov@rscc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Садыков Андрей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка офисного программного обеспечения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2020 11:00 GMT +322.12.2020 11:0022.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009805281Дата и время окончания срока приема заявок Закупка офисного программного обеспеченияМосква
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2020 11:0022.12.2020 11:0022.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009805281Дата и время вскрытия заявок Закупка офисного программного обеспеченияМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка офисного программного обеспечения
Начальная цена
2 154 765,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Приложением к извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Приложением к извещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,
115162, Москва, ул.Шаболовка, 37
58.29.11.000
46.51.2
Документация лота
Кол-во: 93.00000
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