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    Главная / Торги / Выполнение клининговых работ

    Выполнение клининговых работ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807006Дата и время окончания срока приема заявок Работа по клинингуРостов-на-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009807006

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    BD0000202

    Наименование закупки

    Выполнение клининговых работ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 08:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_запросе_предложений_Услуги.docx

    Приложение___1.docx

    Приложение___2.docx

    Приложение___3.docx

    Проект_договора.doc

    ТЗ_оказание_клининговых_услуг.docx

    Итоговый_протокол_БВ.doc

    Итоговый_протокол_БВ.doc

    протокол_заключения_со_вторым_участником_СВ.doc

    протокол_заключения_со_вторым_участником_БВ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону

    Юридический адрес

    344006, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, 20/17

    Почтовый адрес

    344006, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, 20/17

    Контактный телефон

    +7 863 249-77-65

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    f0611113@rostovregiongaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попов Николай Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-на-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работа по клинингу

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 11:59 GMT +325.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807006Дата и время окончания срока приема заявок Работа по клинингуРостов-на-Дону

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 12:0025.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009807006Дата и время вскрытия заявок Работа по клинингуРостов-на-Дону

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2020 12:0029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807006Подведение итогов не позднее Работа по клинингуРостов-на-Дону

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807006Подведение итогов не позднее Работа по клинингуРостов-на-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работа по клинингу

    Начальная цена

    6 600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону
    Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону

    Адрес местонахождения

    344006, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, 20/17

    Классификатор ОКПД2

    81.22

    Услуги по чистке и уборке зданий и промышленной уборке прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    81.22

    Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823017/name/5fec0cadb6a534.56452383

    30.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823160/name/5fec25700babb4.54150161

    30.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/885605/name/6063203978d9c3.92225916

    30.03.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/886038/name/606400d9da9f51.83524717

    31.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая"

    Кол-во: 1.00000

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