www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009807006
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение клининговых работ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
16.12.2020 08:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344006, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, 20/17
Почтовый адрес
344006, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, 20/17
Контактный телефон
+7 863 249-77-65
Факс
--
Адрес электронной почты
f0611113@rostovregiongaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попов Николай Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работа по клинингу
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 11:59 GMT +325.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009807006Дата и время окончания срока приема заявок Работа по клинингуРостов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2020 12:0025.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009807006Дата и время вскрытия заявок Работа по клинингуРостов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
29.12.2020 12:0029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009807006Подведение итогов не позднее Работа по клинингуРостов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работа по клинингу
Начальная цена
6 600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону
Адрес местонахождения
344006, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, 20/17
81.22
81.22
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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