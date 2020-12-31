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Номер извещения
32009805334
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по замене мостового однобалочного крана
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
15.12.2020 16:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Почтовый адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 495 675-48-43
Факс
+7 495 675-01-74
Адрес электронной почты
zakupki@corpkometa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Костина Оксана Ивановна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по замене мостового однобалочного крана
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.12.2020 08:00 GMT +331.12.2020 08:0031.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009805334Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по замене мостового однобалочного кранаМосква
Дата и время вскрытия заявок
31.12.2020 08:00GMT +331.12.2020 08:0031.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009805334Дата и время вскрытия заявок выполнение работ по замене мостового однобалочного кранаМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.01.202113.01.2021 11:0013.01.2021 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009805334Дата окончания срока рассмотрения заявок выполнение работ по замене мостового однобалочного кранаМосква
Подведение итогов не позднее
13.01.2021 14:0013.01.2021 14:0013.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009805334Подведение итогов не позднее выполнение работ по замене мостового однобалочного кранаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по замене мостового однобалочного крана
Начальная цена
1 255 420,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с конкурсной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с конкурсной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
33.12.1
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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