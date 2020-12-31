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    Главная / Торги / Выполнение работ по замене мостового однобалочного крана

    Выполнение работ по замене мостового однобалочного крана

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2020 08:0031.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009805334Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по замене мостового однобалочного кранаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009805334

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по замене мостового однобалочного крана

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    15.12.2020 16:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    15.12.2020_Извещение.docx

    15.12.2020_Документация.docx

    15.12.2020_Проект_договора.docx

    15.12.2020_Техническое_задание.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Юридический адрес

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Почтовый адрес

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 495 675-48-43

    Факс

    +7 495 675-01-74

    Адрес электронной почты

    zakupki@corpkometa.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Костина Оксана Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по замене мостового однобалочного крана

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.12.2020 08:00 GMT +331.12.2020 08:0031.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009805334Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по замене мостового однобалочного кранаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    31.12.2020 08:00GMT +331.12.2020 08:0031.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009805334Дата и время вскрытия заявок выполнение работ по замене мостового однобалочного кранаМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    13.01.202113.01.2021 11:0013.01.2021 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009805334Дата окончания срока рассмотрения заявок выполнение работ по замене мостового однобалочного кранаМосква

    Подведение итогов не позднее

    13.01.2021 14:0013.01.2021 14:0013.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009805334Подведение итогов не позднее выполнение работ по замене мостового однобалочного кранаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202113.01.2021 14:0013.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009805334Подведение итогов не позднее выполнение работ по замене мостового однобалочного кранаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по замене мостового однобалочного крана

    Начальная цена

    1 255 420,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с конкурсной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с конкурсной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с конкурсной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Адрес местонахождения

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    33.12.1

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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