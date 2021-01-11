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Номер извещения
32009804970
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому перевооружению трансформаторной подстанции ТП-7 6,3/0,4 кВ, расположенной в корпусе №84 АО «МКБ «Факел» в соответствии с Техническим заданием
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
15.12.2020 15:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
Почтовый адрес
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
Контактный телефон
+7 495 781-05-89
Факс
+7 495 573-83-47
Адрес электронной почты
tender@npofakel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Синельников Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Химки
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Выполнение работ по техническому перевооружению трансформаторной подстанции ТП-7 6,3/0,4 кВ, расположенной в корпусе №84 АО «МКБ «Факел» в соответствии с Техническим заданием
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 10:00 GMT +311.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804970Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому перевооружению трансформаторной подстанции ТП-7 6,3/0,4 кВ, расположенной в корпусе №84 АО «МКБ «Факел» в соответствии с Техническим заданиемХимки
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.01.2021 10:0018.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009804970Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по техническому перевооружению трансформаторной подстанции ТП-7 6,3/0,4 кВ, расположенной в корпусе №84 АО «МКБ «Факел» в соответствии с Техническим заданиемХимки
Дата и время проведения
19.01.2021 10:0019.01.2021 10:0019.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009804970Дата и время проведения Выполнение работ по техническому перевооружению трансформаторной подстанции ТП-7 6,3/0,4 кВ, расположенной в корпусе №84 АО «МКБ «Факел» в соответствии с Техническим заданиемХимки
Подведение итогов не позднее
26.01.2021 10:0026.01.2021 10:0026.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804970Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому перевооружению трансформаторной подстанции ТП-7 6,3/0,4 кВ, расположенной в корпусе №84 АО «МКБ «Факел» в соответствии с Техническим заданиемХимки
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.01.202126.01.2021 10:0026.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804970Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому перевооружению трансформаторной подстанции ТП-7 6,3/0,4 кВ, расположенной в корпусе №84 АО «МКБ «Факел» в соответствии с Техническим заданиемХимки
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому перевооружению трансформаторной подстанции ТП-7 6,3/0,4 кВ, расположенной в корпусе №84 АО «МКБ «Факел» в соответствии с Техническим заданием
Начальная цена
10 949 466,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
547 473,33 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МКБ Факел
Все закупки и тендеры АО МКБ Факел
Адрес местонахождения
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
33.14.11
33.14
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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