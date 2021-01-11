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    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому перевооружению трансформаторной подстанции ТП-7 6,3/0,4 кВ, расположенной в корпусе №84 АО «МКБ «Факел» в соответствии с Техническим заданием

    Выполнение работ по техническому перевооружению трансформаторной подстанции ТП-7 6,3/0,4 кВ, расположенной в корпусе №84 АО «МКБ «Факел» в соответствии с Техническим заданием

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804970Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому перевооружению трансформаторной подстанции ТП-7 6,3/0,4 кВ, расположенной в корпусе №84 АО «МКБ «Факел» в соответствии с Техническим заданиемХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009804970

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому перевооружению трансформаторной подстанции ТП-7 6,3/0,4 кВ, расположенной в корпусе №84 АО «МКБ «Факел» в соответствии с Техническим заданием

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    15.12.2020 15:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    doc01181720210126122444.pdf

    02_01_01_Монтажные_работы1.xlsx

    02_01_02_Строительные_работы1.xlsx

    09_01_01_ПНР1.xlsx

    Документация_Аукцион_не_МСП.docx

    Извещение.docx

    Приложение___2_к_Договору_Локальная_смета_образец_1_.xlsx

    Проект_договора_тех._перевооружение_ТП_7__закупка_103_2020_.doc

    Сводный_сметный_расчет1.xlsx

    ТБ_ФКЛ.01.20.2.ЭС_Модернизация_ячейки_РУ_6кВ_ТП_5__11.pdf

    ТЗ_на_перевооружение.docx

    ФКЛ.01.20.ЭС_изм.6_05_05_20_ТП_7_2_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Машиностроительное конструкторское бюро Факел имени академика П.Д. Грушина
    Все закупки и тендеры АО МКБ Факел

    Юридический адрес

    141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33

    Почтовый адрес

    141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33

    Контактный телефон

    +7 495 781-05-89

    Факс

    +7 495 573-83-47

    Адрес электронной почты

    tender@npofakel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Синельников Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по техническому перевооружению трансформаторной подстанции ТП-7 6,3/0,4 кВ, расположенной в корпусе №84 АО «МКБ «Факел» в соответствии с Техническим заданием

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 10:00 GMT +311.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009804970Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому перевооружению трансформаторной подстанции ТП-7 6,3/0,4 кВ, расположенной в корпусе №84 АО «МКБ «Факел» в соответствии с Техническим заданиемХимки

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.01.2021 10:0018.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009804970Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по техническому перевооружению трансформаторной подстанции ТП-7 6,3/0,4 кВ, расположенной в корпусе №84 АО «МКБ «Факел» в соответствии с Техническим заданиемХимки

    Дата и время проведения

    19.01.2021 10:0019.01.2021 10:0019.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009804970Дата и время проведения Выполнение работ по техническому перевооружению трансформаторной подстанции ТП-7 6,3/0,4 кВ, расположенной в корпусе №84 АО «МКБ «Факел» в соответствии с Техническим заданиемХимки

    Подведение итогов не позднее

    26.01.2021 10:0026.01.2021 10:0026.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804970Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому перевооружению трансформаторной подстанции ТП-7 6,3/0,4 кВ, расположенной в корпусе №84 АО «МКБ «Факел» в соответствии с Техническим заданиемХимки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.01.202126.01.2021 10:0026.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009804970Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому перевооружению трансформаторной подстанции ТП-7 6,3/0,4 кВ, расположенной в корпусе №84 АО «МКБ «Факел» в соответствии с Техническим заданиемХимки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по техническому перевооружению трансформаторной подстанции ТП-7 6,3/0,4 кВ, расположенной в корпусе №84 АО «МКБ «Факел» в соответствии с Техническим заданием

    Начальная цена

    10 949 466,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    547 473,33 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    547 473,33

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МКБ Факел
    Все закупки и тендеры АО МКБ Факел

    Адрес местонахождения

    141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33

    Классификатор ОКПД2

    33.14.11

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества

    Классификатор ОКВЭД2

    33.14

    Ремонт электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/835572/name/60100d961f2d81.80859374

    26.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт электрического оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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    1
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