Поставка ванны водолечебной с аэрофорсунками и комплектом сантехнического оборудования в количестве 1 штуки, в соответствии с техническими характеристиками и комплектацией (приложение №1 к спецификации (приложение №1 к договору)), с проведением монтажных работ.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009805387 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка ванны водолечебной с аэрофорсунками и комплектом сантехнического оборудования в количестве 1 штуки, в соответствии с техническими характеристиками и комплектацией (приложение №1 к спецификации (приложение №1 к договору)), с проведением монтажных работ. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД Юридический адрес 427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2, Почтовый адрес Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2 Контактный телефон 6-53-46 Факс Адрес электронной почты ezhov.mv@vzavod.ru Ф.И.О. контактного лица Ежов Максим Владимирович Место рассмотрения предложений Воткинск Закупки и тендеры Удмуртская Республика Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru