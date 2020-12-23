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Номер извещения
32009805387
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка ванны водолечебной с аэрофорсунками и комплектом сантехнического оборудования в количестве 1 штуки, в соответствии с техническими характеристиками и комплектацией (приложение №1 к спецификации (приложение №1 к договору)), с проведением монтажных работ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
15.12.2020 16:29
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Почтовый адрес
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
Контактный телефон
6-53-46
Факс
Адрес электронной почты
ezhov.mv@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ежов Максим Владимирович
Место рассмотрения предложений
Воткинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ванны водолечебной с аэрофорсунками и комплектом сантехнического оборудования
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ванны водолечебной с аэрофорсунками и комплектом сантехнического оборудования
Начальная цена
618 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
26.60.13.190
26.60
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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