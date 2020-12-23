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    Главная / Торги / Поставка ванны водолечебной с аэрофорсунками и комплектом сантехнического оборудования в количестве 1 штуки, в соответствии с техническими характеристиками и комплектацией (приложение №1 к спецификации (приложение №1 к договору)), с проведением монтажных работ.

    Поставка ванны водолечебной с аэрофорсунками и комплектом сантехнического оборудования в количестве 1 штуки, в соответствии с техническими характеристиками и комплектацией (приложение №1 к спецификации (приложение №1 к договору)), с проведением монтажных работ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 08:0023.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009805387Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ванны водолечебной с аэрофорсунками и комплектом сантехнического оборудования ВоткинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009805387

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ванны водолечебной с аэрофорсунками и комплектом сантехнического оборудования в количестве 1 штуки, в соответствии с техническими характеристиками и комплектацией (приложение №1 к спецификации (приложение №1 к договору)), с проведением монтажных работ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    15.12.2020 16:29

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ЗК_СМП_Ванна_водолечебная_без_ИГК_запрос_котировок.docx

    32009805387_second_parts_protocol.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    6-53-46

    Факс

    Адрес электронной почты

    ezhov.mv@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ежов Максим Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Воткинск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ванны водолечебной с аэрофорсунками и комплектом сантехнического оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202023.12.2020 10:0023.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009805387Подведение итогов не позднее Поставка ванны водолечебной с аэрофорсунками и комплектом сантехнического оборудования Воткинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ванны водолечебной с аэрофорсунками и комплектом сантехнического оборудования

    Начальная цена

    618 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Классификатор ОКПД2

    26.60.13.190

    Оборудование для электротерапии прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.60

    Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях

    Документация лота

    Закупочная документация

    15.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/818792/name/5fe5c333ee84f7.05956278

    25.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях"

    Кол-во: 1.00000

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