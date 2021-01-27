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    Главная / Торги / Закупка калибратора. ПО "Москва"

    Закупка калибратора. ПО "Москва"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.01.2021 15:0027.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036749Дата и время окончания срока приема заявок Закупка калибратора. ПО "Москва"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП036749

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0054335-363-2020

    Наименование закупки

    Закупка калибратора. ПО "Москва"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    15.12.2020 15:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЭНЕРГОСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЭНЕРГОСЕРВИС

    Юридический адрес

    117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39

    Почтовый адрес

    117218, Российская Федерация, Москва, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение XVII, комната 39

    Контактный телефон

    +7 495 777-26-01 доб. 1180

    Адрес электронной почты

    Kochetova.SE@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кочетова Светлана Егоровна

    Место рассмотрения заявок

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка калибратора. ПО "Москва"

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.01.2021 15:00 GMT +327.01.2021 15:0027.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036749Дата и время окончания срока приема заявок Закупка калибратора. ПО "Москва"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Закупка калибратора. ПО "Москва"

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